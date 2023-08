Grüne wettern gegen Hollabrunner Entwicklungskonzept 2040

„Derzeit läuft die letzte Möglichkeit öffentlicher Mitbestimmung durch die öffentliche Auflage“, berichtet Grünen-Klubobmann Georg Ecker und merkt an: „Wir haben von Beginn an gesagt, dass Versiegelung neuer Grünflächen hintangehalten und insbesondere bestes Ackerland geschützt werden muss.“ Der nunmehrige finale, 156 Seiten starke Entwurf zeige aber, dass diese mehrmals eingebrachten Bedenken kaum Berücksichtigung fanden.

„Insbesondere neue Potenzialflächen für Betriebsbauland würden auf Ackerland mit bester Bonität für ein künftiges schnelles Umwidmungsverfahren vorbereitet werden“, sagt Ecker und kritisiert: „Wenn man schon neue Flächen benötigt, dann hätte man zumindest einen Blick auf die Bodenkarte werfen sollen.“

„Zementiert Bodenverschwendung auf Jahre ein“

Denn die für eine schnelle Umwidmung vorbereiteten Flächen würden sich fast ausschließlich auf Böden mit bester Bonität befinden. Diese Vorgehensweise sei äußerst unverständlich, so der Grünen-Mandatar und: „Im Unterschied zu den zuletzt diskutierten Photovoltaik-Flächen, die weiterhin landwirtschaftlich oder für Biodiversitätsmaßnahmen genutzt werden können, würde hier im Falle einer Umwidmung bestes Ackerland unwiederbringlich versiegelt.“

Mit dieser Plandarstellung untermauert Georg Ecker seine Kritik. Sie zeigt anhand der Bodenkarte, wo laut Entwicklungskonzept in etwa die Potenzialflächen für neues Betriebsbauland entstehen. Diese sind zum Großteil auf Böden mit bester Bonität gelegen (grüne Fläche). Foto: oek

Das „beliebte Gegenargument“, dass die Aufnahme als Potenzialfläche nicht automatisch zu einer Umwidmung führe, will Ecker nicht gelten lassen: „Wenn Flächen erst einmal für eine schnelle Umwidmung vorbereitet sind, gibt es kaum mehr Hindernisse am Weg zur tatsächlichen Umwidmung.“ Flächen mit schlechterer Bonität kämen dann erst gar nicht mehr in Frage. „Diese Vorlage zementiert im wahrsten Sinn des Wortes zusätzliche Bodenverschwendung besten Ackerlandes auf viele Jahre hinaus ein“, meint Ecker.

Grüne rufen auf, bis 28.8. Verbesserungen einzufordern

Die Grünen wollen sich am öffentlichen Konsultationsprozess beteiligen, hoffen noch auf ein Umdenken seitens der Bürgermeister-Partei vor der Beschlussfassung und rufen „alle auf, sich zu beteiligen und für den vorliegenden Entwurf Verbesserungen hinsichtlich des Bodenverbrauchs, insbesondere des Schutzes der besten Ackerböden, einzufordern“. Dies ist bis 28. August per E-Mail an stadtgemeinde@hollabrunn.gv.at möglich.

ÖVP: Verunsicherung und Panikmache

ÖVP-Liegenschaftsstadtrat Günter Schnötzinger sieht in dem Aufruf der Grünen eine „Show“. „Eine Kultur, die ich von Georg nicht gewohnt bin.“ Wenn jetzt attestiert werde, dass mehrere Hektar versiegelt werden, sei das Panikmache und Versicherung. Auf die wenigsten der dargestellten Flächen habe die Gemeinde derzeit überhaupt Zugriff.

Liste Scharinger: „Macht man nicht in Urlaubszeit“

Das wiederum kritisiert Bürgerliste-Chef Wolfgang Scharinger: „Ich hätte mir diese Flächen zuerst gesichert, damit es zu keiner Preisexplosion kommt.“ Inakzeptabel seien auch die Einspruchsfristen, so Scharinger: „So etwas in der Urlaubszeit zu machen, ist nicht okay. Auf drei Monate mehr wäre es auch nicht mehr angekommen.“ Zudem lasse die Informationspolitik sehr zu wünschen übrig: „Man hätte alle Leute verständigen sollen, die in der Gegend wohnen.“