Zum 15. Mal in 16 Stunden nach Butea: „Dankbarkeit unbeschreiblich“

Butea ist ein Ort im Nordosten von Rumänien, im Kreis Iasi. Er ist etwa 100 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt, ebenso von der moldawischen. Butea ist auch jener Ort, den der Hollabrunner Johannes Auer und der Pernersdorfer Ernst Lang mit Hilfsgütern aus Österreich unterstützen.

Nun feierten sie ein kleines Jubiläum: Es war das 15. Mal, dass die beiden die etwa 16-stündige Autofahrt nach Rumänien antraten, um 1.250 Kilometer entfernt von Österreich zu helfen. Ihr Ziel war einmal mehr das örtliche Kinder- und Pflegeheim der „Missionsschwestern vom Leiden Jesu Christi“, eine italienische Ordensgemeinschaft mit Hauptsitz in Turin.

Ordensschwestern kümmern sich um Kinder und Alte

„Dort werden zurzeit einige Kinder und 58 pflegebedürftige, meist bettlägrige Personen betreut“, erzählt Auer. Fünf Ordensschwestern und einige Angestellte aus der Umgebung versorgen diese Menschen. „Sie freuen sich jedes Mal, wenn wir uns ankündigen“, berichtet Lang. Denn in Rumänien gibt es für alte Menschen kaum Unterstützung vom Staat. Sie sind auf Lebensmittel aus dem eigenen Anbau sowie Hilfslieferungen angewiesen. „Pflegeprodukte kosten in etwa so viel wie bei uns in Österreich. Damit sind sie für die älteren Menschen in Rumänien kaum leistbar“, beschreibt Lang, warum die Begeisterung über Hygiene- und Pflegeartikel wie Windeln, Duschgel oder Waschmittel jedes Mal riesengroß ist.

Die beiden Männer sind froh, dass unter den Hilfsgütern heuer wieder Kinderspielzeug, Lebensmittel, Medizinprodukte, Medikamente, aber auch zwei elektrische Pflegebetten und ein Badelifter gewesen sind.

Auer und Lang bringen die gesammelten Artikel mit dem Lkw der Rotkreuz-Bezirksstelle Hollabrunn, wo beide seit Langem ehrenamtlich tätig sind, direkt vor Ort. „So können wir gewährleisten, dass alle Spenden ankommen und die wirklich Ärmsten der Armen sie erhalten“, sagt Auer. Neben den Bewohnern des Pflegeheimes werden weitere bedürftige Familien in Butea durch die Ordensschwestern - und von den Helfern aus Österreich - unterstützt.

„Das Land entwickelt sich stetig weiter und erlebt einen Aufschwung, aber es gibt noch immer sehr arme Regionen, vor allem im Osten, wo wir hinfahren“, beobachtet Lang. Besonders die Landwirtschaft habe sich stark weiterentwickelt, wie die beiden Helfer feststellen. Gab es früher noch viele brach liegende Flächen, wo Schaf- oder Ziegenherden grasten, sind diese heute fast alle bewirtschaftet. Daher sind die Herden zurückgegangen oder befinden sich auf eingezäunten Weiden. Auch die typischen Pferdefuhrwerke auf den Straßen sind viel weniger geworden, konnten Auer und Lang beobachten.

Die Dankbarkeit der Klosterschwestern und Bewohner ist kaum in Worte zu fassen Johannes Auer

Nicht nur die Landwirtschaft, auch die Situation in Butea habe sich im Laufe der Jahre stark verändert: „Zu Beginn unserer Hilfsaktion waren in dem Heim etwa 25 Kinder und 25 alte Menschen untergebracht. Heute sind es nur noch wenige Kinder, dafür fast 60 pflegebedürftige Menschen“, schildert Lang. Das Gebäude platze aus allen Nähten, da es für diese Menge nicht ausgelegt ist. „Aber Schwester Elisabetta Barolo, die Ordensoberin, möchte niemanden, der Hilfe braucht, abweisen und findet immer wieder einen Platz, wo ein Bett aufgestellt werden kann“, ergänzt Auer.

Daher sind die Ordensschwestern über die Hilfe der beiden Rotkreuzler immer sehr erfreut. In den vergangenen zehn Jahren kamen sie mit 15 Lkw-Landungen an Hilfsgütern. Mittlerweile hat sich eine österreichisch-rumänische Freundschaft entwickelt, die auch während des Jahres via Mail oder WhatsApp aufrechterhalten wird.

Hingabe, Liebe und viel Dankbarkeit

„Die Eindrücke vor Ort sind immer überwältigend und die Dankbarkeit der Klosterschwestern und Bewohner ist kaum in Worte zu fassen und beschreibbar“, berichtet der Hollabrunner. Es sei schön zu sehen, dass die Hilfe dort ankommt, wo sie benötigt wird und dass auch Jahre später ehemalige Heimkinder in den Sommerferien zu Besuch nach Butea kommen. „Das zeigt, mit welcher Hingabe dort gearbeitet und welche Liebe den Bewohnern entgegengebracht wurde und wird!“, erzählt Lang.

Auer und Lang sind allen Spendern und Unterstützern sehr dankbar, besonders der Bezirksstelle des Roten Kreuzes Hollabrunn, die immer wieder den Lastwagen zur Verfügung stellt. „Ohne die vielen Menschen, die uns unterstützen, könnten wir nicht in Rumänien helfen“, weiß Lang. „Aber auch unseren Familien gebührt ein großer Dank. Das Zusammensammeln der Spenden und die Fahrt selbst nimmt doch einige Zeit, auch während des Jahres, in Anspruch“, ergänzt Auer.