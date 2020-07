Vor 17 Jahren startete die Kooperation des Vereins „Wissenschaft und Bildung – Unizentrum Hollabrunn“ mit der Hamburger Fernfachhochschule. Nun wird ein Schlussstrich unter die Partnerschaft gezogen.

Hollabrunn war eines der zuletzt 44 Studienzentren der Hamburger Fern-FH. Mit 30. Juni endete die Kooperation. Der Leiter des Studienzentrums, Alt-Bürgermeister Helmut Wunderl, legte im Rahmen der Schlusskonferenz eine stolze Bilanz vor. So beendeten in Hollabrunn 180 HTL-Absolventen die Studien „Betriebswirtschaft“ und „Wirtschaftsingenieurwesen“ erfolgreich.

Schlossen die Studierenden zunächst mit den Titeln „Diplomkaufmann (FH)“ bzw. „Diplomingenieur (FH)“ ab, so wurden daraus durch die Änderungen im Bologna-Prozess die Abschlüsse Bachelor of Arts bzw. Engineering.

Hollabrunn war nach Linz das zweite Studienzentrum der Hamburger in Österreich. „Die Studenten waren zwar primär Wein- und Waldviertler, die das Studium berufsbegleitend in Hollabrunn mit Präsenz- und Prüfungstagen absolviert hatten“, berichtet Wunderl, „aber auch aus dem übrigen Niederösterreich, aus Wien und sogar aus der Steiermark kamen in den ersten zehn Jahren Studierende nach Hollabrunn.“ Selbst ein Ungar und ein Tscheche waren hier immatrikuliert.

In den 17 Jahren wurden vier Absolventenfeierstunden im Festsaal der Sparkasse organisiert. Besonders interessant seien dabei die Festreden mit dem ehemaligen Vizekanzler Erhard Busek im Jahr 2013 und Querdenker Karl Aiginger, langjähriger Leiter des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung, im Jahr 2016 gewesen, so Wunderl.

Nachdem auch in Wien ein Zentrum eröffnet wurde, war die Frequenz in Hollabrunn jedoch zurückgegangen, sodass das Hamburger Kapitel in Hollabrunn nun endete. Während der 17 Jahre waren insgesamt 40 verschiedene Lehrbeauftragte im Einsatz, die die Studierenden bei den Präsenzphasen begleitet hatten. Seit zwei Jahren wurden keine neuen Studenten in Hollabrunn aufgenommen. „Eine noch geringe Zahl offener Prüfungen wird vom Studienzentrum Wien administriert werden“, erklärt Wunderl.

Allerdings: Für Studierwillige bzw. Absolventen der Hollabrunner höheren Schulen werden die Studien bei Bedarf über das Studienzentrum Wien an der HTL Hollabrunn auch in Zukunft am Standort Hollabrunn möglich sein. -cr-