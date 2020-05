Vor nunmehr 75 Jahren endete der Zweite Weltkrieg und es gibt noch viele Menschen, die diese Zeit miterlebt haben. Für geschichtliche Aufzeichnungen spielen ihre spannenden, oft berührenden Erzählungen eine wichtige Rolle. Andere Menschen schreiben ihre Lebensgeschichte für ihre Nachkommen auf. So auch der Hadreser Alt-Bürgermeister Josef Fürnkranz, der bei Kriegsende 15 Jahre alt war.

Sein Großvater hätte ihm erzählt, dass die Russen die Frauen vergewaltigen würden, alle Pferde und alle Fahrräder mitnehmen, den Leuten die Uhren abnehmen und vieles mehr. Am Abend sei es besonders gefährlich gewesen, also versammelten sie sich in Gruppen bis an die 100 Personen, um gemeinsam in einem Haus zu schlafen, wie zum Beispiel beim damaligen Gemeindearzt Ludwig.

„Die haben gelacht und gesagt: Brauchst nimmer sagen, den Hitler gib es nicht mehr.“ Theresia Zlabinger war neun Jahre, als die Russen in Seefeld-Kadolz einmarschierten.

Sie schliefen auf dem Boden im Wartezimmer, in der Ordination oder in den Privatzimmern. Nach einer Woche habe sich die Lage beruhigt und sie nächtigten wieder zu Hause.

„Das Vieh kam in den Pfarrstadl und wurde von den Russen als Verpflegung für das Heer geschlachtet. Im Hof beim Pfarrheim stand die Feldküche“, schrieb Fürnkranz 2004 in seinen unveröffentlichten Erinnerungen.

Leopoldine Schraml erzählt von einem Amerikaner, der schon im März 1945 mit seinem Flieger auf einem Acker in Hadres abstürzte und sich mit dem Schleudersitz rettete. Der Mann wurde dann im Gemeindeamt von ihrer Lehrerin, die Englisch sprach, vernommen. Was mit ihm daraufhin geschah, weiß sie nicht mehr.

Kurz bevor die Russen kamen, flohen die deutschen Soldaten. Einige Frauen mit ihren Kindern folgten ihnen, darunter Leopoldine Schramls Tante mit ihrer Tochter, berichtet die Hadreserin, deren Vater 1944 auf der Krim als vermisst gemeldet wurde. Beim Einmarsch der Russen standen die Dorfbewohner am Straßenrand und rund um den Hauptplatz. Da sei plötzlich ein junger russischer Soldat von einem Wagen gesprungen, habe die damals 14-jährige Leopoldine am Arm gepackt und gesagt: „Du kommst mit nach Prag!“ Doch eine couragierte Nachbarin kam ihr zur Hilfe.

In den Weingärten versteckt

Die Frau beschimpfte den Soldaten und sagte, das Mädel gehe ja noch zur Schule – „sie bleibt hier!“ Zwei Nächte versteckten ihre Mutter und sie sich in den Weingärten. Versorgt wurden sie von der Großmutter, die meinte, die Russen würden ihr aufgrund ihres Alters schon nichts antun.

In der Zwischenzeit wurde das Elternhaus wie viele andere Häuser im Dorf von den Russen ausgeräumt. Erinnerungsfotos lagen verdreckt im Hof verstreut. Die Schule konnte die junge Leopoldine dann doch nicht mehr abschließen. Besonders schade findet sie, dass die schöne alte gewölbte Steinbrücke am Hauptplatz noch von den Deutschen in die Luft gesprengt wurde.

Auch im angrenzenden Seefeld-Kadolz kam es zu Plünderungen, vor allem im Schloss. Die damals 9-jährige Theresia Zlabinger schildert der NÖN ihre Eindrücke von ihrem „ersten Russen“, den sie auf einem Fahrrad sah: „Der kam so wackelig ins Dorf gefahren; entweder war er so betrunken oder er konnte nicht Fahrrad fahren“, lacht sie.

Das Bild hat sie immer noch lebhaft vor Augen, denn nach dieser skurrilen Szene tauchten gleich die schweren russischen Panzer auf. „Bei uns ist kaum etwas passiert, wir hatten großes Glück, denn unser Bürgermeister Franz Mahr sprach Russisch und die Offiziere wurden im Schloss einquartiert“, erinnert sie sich. „Meine Mutter hat mich immer mit einem Korb voller Eier zu den Kommandanten geschickt, auch zu den deutschen Soldaten, und ich musste mit ,Heil Hitler‘ grüßen. Aber wie sollte ich denn jetzt grüßen? Niemand hat mir etwas gesagt. Also habe ich halt wieder ,Heil Hitler‘ gesagt. Die haben gelacht und gesagt: Brauchst nimmer sagen, den Hitler gib es nicht mehr.“

„Es gab kaum Essbares“

Mit Kriegsende kam der 1927 geborene Seefelder Johann Bergermayer in englische Gefangenschaft. Er wurde in ein Lager mit rund 6.000 Soldaten nach Norddeutschland gebracht. Das größte Problem in den ersten Wochen war der Hunger. „Es gab kaum Essbares“, erzählt der damals 17-jährige Bergermayer. Die Engländer stellten Gulaschkanonen auf und eine abgemagerte Kuh wurde geschlachtet. „Wir bekamen dann den Kopf und die Haxen. Damit machten wir uns eine Suppe.“

Durch einen Zufall traf er im Lager seinen Schani-Onkel, den Bruder seines Vaters, und zwei weitere junge Seefelder, Hans Lehner und Karl Neuhold. Die Engländer suchten Tischler, Schlosser und Mechaniker für den Arbeitsdienst. Bevor Bergermayer eingerückt war, hatte er eine Tischlerlehre begonnen, aber sein Onkel gab ihm den Rat: „Meld di net, wir werd’n nicht unser Lebitog in der G’fangenschaft beibm. Wir kemman wieda hoam.“

Anfang Jänner 1946 floh Bergermayer mit seinen zwei Seefelder Freunden aus dem Lager. Sie legten die 1.200 Kilometer lange Strecke von Norddeutschland in die Heimat zum Großteil zu Fuß zurück. In Linz erhielten sie dann gültige Entlassungspapiere, Ende Jänner erreichten sie ihr Heimatdorf. Zu ihrer Überraschung trafen sie dort den Schani-Onkel an, der nicht mit ihnen hatte mitkommen wollen. Er war kurz nach ihrer Flucht entlassen worden und ein paar Tage vor ihnen daheim gewesen.