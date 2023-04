Hollabrunner im Team: Springen Investoren auf Chemie-Baukästen an?

Mit Experimentalvorführungen und -webinaren macht das Trio die Chemie zum Erlebnis. Die jahrelange Erfahrung ist nun in die Entwicklung eines Experimente-Abos für zuhause geflossen. In der vierten Folge der aktuellen Staffel von "2 Minuten 2 Millionen" präsentieren die drei am 9. Mai um 20.15 Uhr auf PULS 4 und ZAPPN ihr neues Projekt – „ChemieBox“.

Die Wissenschaft mit dem größten Potenzial ...

„Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Faszination für Chemie zu wecken“, erklärt Leitzenberger die Motivation hinter der 2020 erfolgten Vereinsgründung. Denn dass die Chemie die Naturwissenschaft mit der stärksten Ablehnung in der Gesellschaft ist, will er mit seinen Mitstreitern nicht einfach so hinnehmen. Schließlich handle es sich um die Wissenschaft, die das größte Potenzial hat, unsere Welt nachhaltig zu verbessern. Genau dazu brauche es Nachwuchswissenschaftler, die mit Begeisterung an Lösungen für die Probleme des Planeten forschen.

Die Corona-Pandemie war auch für den jungen Verein ein großer Einschnitt. Es war nicht mehr möglich, an Schulen zu fahren. Eine Alternative musste her. So wurde Chemie den Schülern über Webinare nähergebracht. Es entstand die Idee, klassische Chemiebaukästen weiterzuentwickeln und für zuhause anzubieten, wie Alexander Prochazka schildert. Und voilà: Es gibt sie jetzt, die ChemieBox.

Das umfassende Starterset und zwölf monatlich versendete Boxen enthalten alle benötigten Materialien und Chemikalien, die in den Experimenten eingesetzt werden. Dabei wird nicht nur mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen, sondern ergänzend mit hochwertigen Videoanleitungen gearbeitet. Bei „2 Minuten 2 Millionen“ wird die ChemieBox nun erstmalig präsentiert.

Die Kommunikatorin, der Entwickler und der Erklärer

Kennengelernt hat sich das Trio von „Chemie On Tour“ übrigens während des Studiums der Technischen Chemie an der TU Wien. Stefanie Allworth (Purkersdorf) ist seit 2019 in der Wissenschaftskommunikation tätig. Unter anderem war sie Chemieexpertin bei „Fakt oder Fake“. Die Präsentation bei PULS 4 sei eine einmalige Gelegenheit: „Wir freuen uns, mit unserem Experimentierkasten viele Kinder und auch Erwachsene für Chemie zu begeistern.“

Michael Leitzenberger (Mistelbach) war bereits vor der Entstehung von „Chemie On Tour“ mit Experimentalvorführungen an Schulen in Niederösterreich unterwegs und ist derzeit Doktorand im Bereich der Oberflächenanalytik. Er ist für die Entwicklung der Experimente zuständig. Alexander Prochazka (Hollabrunn) hat zuerst in der Berufsorientierung und seit 2019 als Gründungsmitglied von „Chemie On Tour“ mit Kindern gearbeitet. Er hat zahlreiche Experimentalworkshops und Vorführungen durchgeführt und kann Experimente wie kein Zweiter erklären und anleiten.

