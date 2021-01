Die Idee, bei der Start-up-Sendung „2 Minuten 2 Millionen“ teilzunehmen, kam von Tamara Wasner, die hauptberuflich als Krankenschwester arbeitet: „Privat schauen wir auch die Sendung und haben uns gefragt, ob wir es auch mit unserem Start-up in die Sendung schaffen. Die Sache ist dann ins Rollen gekommen, bis wir den Anruf bekommen haben, dass wir in der Show dabei sind.“ Das Ehepaar hat 2019 mit seinem Onlineshop angefangen und beliefert mittlerweile über 100 Krankenhäuser und Pflegeheime in Österreich, Deutschland und der Schweiz.

Werden die Jungunternehmer einen Investor für ihr Start-up erhalten? Am Dienstag um 20.15 Uhr wird das Geheimnis gelüftet.

