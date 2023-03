Täter stahlen Räder von sieben Pkw in Retzer Autohaus

Der Gesamtschaden beträgt laut Polizei rund 20.000 Euro. Die Täter dürften in der Nacht auf Sonntag auf dem Firmengelände abgestellte Fahrzeuge angehoben und auf Holzklötze aufgebockt haben, bevor sie die Alufelgen abmontierten.

„Es muss zwischen Samstag 22.30 Uhr und Sonntag 5 Uhr passiert sein“, erklärt Firmenchef Martin Bauer auf NÖN-Nachfrage. Es handle sich um Felgen von den Renault-Modellen Clio, Captur, Megane E-Tech und Austral. Hinweise, die auf Wunsch vertraulich behandelt werden, werden an die Polizeiinspektion Retz (059133-3419) erbeten.

Das Autohaus Martin Bauer liegt in der abgelegenen und unbewohnten Industriestraße. Die Autos waren am firmeneigenen Parkplatz abgestellt. Der Besitzer beziffert seinen finanziellen Schaden am Montagnachmittag mit exakt 17.450 Euro und seufzte: „Leider besteht für den Diebstahl kein Versicherungsschutz.“

