Großes Angebot bei Job- und Bildungsmesse in Hollabrunn

85 Aussteller (14 mehr als im Vorjahr) präsentieren ihre Schwerpunkte bei der Job- und Bildungsmesse in der Hollabrunner Sporthalle und im Stadtsaal. Die Vorbereitungen für die Messe am 22. März (9 bis 18 Uhr) sind voll im Gange. Viele neue Firmen aus unterschiedlichsten Bereichen werden an diesem Tag ihr Angebot im Bereich Job und Lehre vorstellen. Maturanten können sich zum Beispiel bei Ständen von Fachhochschulen über ihren weiteren Bildungsweg informieren. Außerden stellen Institutionen vor, wie Jugendliche ein Freiwilliges Soziales Jahr oder ein Jahr im Ausland realisieren können.

Bürgermeister Alfred Babinsky wird die Job- und Bildungsmesse um 9.30 Uhr in der Sporthalle eröffnen. Um 10.30 Uhr steht bereits ein Expertenvortrag im Stadtsaal auf dem Programm: Heidemaria Secco wird über das Thema „Mobbingprävention – Beziehungsräume als Grundlage einer Wohlfühlumgebung“ sprechen. Der Vortrag der Konfliktmanagerin wird aufgezeichnet und kann nachträglich auf www.hollabrunn.gv.at/Bildungsmesse/Bildungsmesse2023 abgerufen werden.

Die Hundestaffel des Roten Kreuzes zeigt am Nachmittag (14.30 Uhr) in der Sporthalle ihr Können. Dort finden dann auch Interviews mit Absolventen höherer Schulen aus Hollabrunn statt, die über ihren Werdegang nach der Matura berichten.

Im „Digitalen Jobcorner“ suchen 22 Firmen in 100 Anzeigen neue Mitarbeiter; im „Teachers-Corner“ wird in der Sporthalle eine eigenen Beratung für Pädagogen eingerichtet, die vom Land NÖ gestaltet wird.

Die Job- und Bildungsmesse findet am Mittwoch, 22. März, von 9 bis 18 Uhr in der Sporthalle sowie im Stadtsaal Hollabrunn statt.

Eine genaue Liste der Aussteller sowie einen Plan, wo sich die Stände befinden, gibt es hier: https://www.hollabrunn.gv.at/?tpl=113

Weitere Infos zur Job- und Bildungsmesse, die von der Hollabrunn Marketing GmnH organisiert wird, gibt es hier: www.hollabrunn.gv.at/Bildungsmesse

