Mit Hohenwarths Pfarrer Ambarusi zum Jubiläum nach Rumänien

Die geistliche Leitung der Wallfahrt hat Pfarrvikar Krzysztof Darlak inne, als Reisebegleiter stehen Elfriede Habison und Günther Glas zur Verfügung. Die Fahrt erfolgt mit einem modernen Reisebus, Unterbringung, Halbpension und verschiedene Ausflüge sind im Preis von 925 Euro pro Person inkludiert. Anmeldung und Info bei Elfriede Habison: 0664/4248829, Mail: elfihabison@gmx.net.

Vorgsehen sind Besichtigungen des „fröhlichen Friedhofs“ in Sapanta, des Moldovita-Klosters, des Dracula-Schlosses in Bran/Törzburg, ein Rundgang in Brasov/Kronstadt und Sighisoara/Schäßburg sowie Sibiu/Hermannstadt. Die Festmesse zum Priesterjubiläum von Pfarrer Ambaruis wird in Mărgineni gefeiert.