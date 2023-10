Neue Orgel erklingt in Aspersdorfer Pfarrkirche

„Wir waren gehandicapt, wir warten schon viele Jahre auf diesen Moment“, ist Pfarrgemeinderat Johannes Niedermayer ergriffen, als er die ersten Töne auf der neuen Aspersdorfer Kirchenorgel vernimmt - und das, obwohl sie da noch gar nicht intoniert war.

Die alte Orgel war zwar noch spieltauglich, aber seit jeher zu klein, um mit ihren Tönen die große Pfarrkirche auszufüllen. „Wir wollen unsere Gottesdienste musikalisch aufwerten“, erklärt Pater Dominic Sadrawetz. Konzerte sollen in Zukunft vermehrt in der Kirche stattfinden. Darum wurde heuer die Entscheidung getroffen, eine neue Orgel anzuschaffen. Die alte wird in Kiblitz weiter verwendet.

Als die NÖN in der Kirche eintrifft, steht die neue Orgel bereits an ihrem Platz, die Lautsprecher werden gerade hinter den Orgelpfeifen der Originalorgel aus dem Jahr 1925 versteckt. Dieses historische Instrument behält seinen Platz in der Kirche, die dazugehörigen Pfeifen sind aber schon seit den 1990er-Jahren nur noch Dekoration. „Unsere historische Orgel ließ sich nicht mehr reparieren, aber sie bleibt in der Kirche“, erzählt Niedermayer.

Nicht nur er ist begeistert von den ersten Tönen, die Danilo Randel der Königin der Instrumente entlockt, sondern auch Pater Dominic. „Da werden s' aufwachen nach der Predigt“, scherzt der Augustiner über das neue Volumen, welches in der Pfarrkirche dank der Gloria 234 erschallt.

„Wir haben eine tolle Jagdhornbläsergruppe in Aspersdorf“, denkt Niedermayer bereits an Konzerte in der Kirche. Bisher ging die Orgel neben den Bläsern unter - das werde sich nun ändern. Intoniert wurde das Instrument von Peter Tiefengraber, dem Kirchenmusikdirektor von St. Augustin. Er wird das erste Orgelkonzert am 26. Oktober (14 Uhr) in der Aspersdorfer Kirche spielen.

Geliefert und aufgestellt wurde die Orgel vom deutschen Kirchenorgelhaus Kissenbach. Randel, der das Instrument aufbaute, ist selbst Organist und zeigte, was Gloria 234 kann. „In Österreich sind wir gern“, freut er sich über Humor und Gastfreundschaft - und über die Kochkünste, denn die Damen der Pfarre sorgten natürlich für die Verpflegung der Arbeiter.

Ihnen ist Niedermayer dankbar, denn die neue Orgel wurde von der Pfarre finanziert. Einerseits durch Spenden, andererseits durch die Einnahmen des Pfarrflohmarkts (nächster Termin ist am 4. und 5. November). „Das Flohmarktteam leistet hier einen großen Beitrag.“

Damit beim Aufstellen der Orgel alles glatt ging, waren die richtigen Geräte gefragt. Denn hinauf auf den Chor geht es nur über eine schmale Wendeltreppe. Darum musste die Orgel mit einer Bühne hinauftranportiert werden.

„Wir haben im Vorfeld erhoben, welche die richtige Bühne ist“, erzählt Josef Sauberer, der mit seinem Arbeitsbühnenverleih ausrückte. Normalerweise werden die Bühnen nämlich seitlich abgestützt, wenn in luftiger Höhe gearbeitet wird. „Das geht in einer Kirche aber nicht“, zeigt er auf die Bänke. Auch wenn der Platz für Stützen fehlt, hat Josef Sauberer das richtige Arbeitsgerät parat. Außerdem wurden Tafeln untergelegt, um den Boden des Gotteshauses zu schützen.

Gesegnet und erstmals offiziell erklingen wird die neue Orgel am Nationalfeiertag.

Orgelsegnung am 26. Oktober in der Aspersdorfer Pfarrkirche: