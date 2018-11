Damit hat die WETGruppe – Bauträger mit Firmensitz in Mödling – bereits 231 Wohneinheiten in der Bezirkshauptstadt errichtet. Am Donnerstag erfolgte die feierliche Schlüsselübergabe. Für den geistlichen Segen sorgte Pfarrer Franz Pfeifer.

20 der 27 Zwei- bis Vierzimmerwohnungen sind bereits vergeben. Sie verfügen über Garten, Terrasse, Loggia, Balkon und Dachterrasse. Jeder Einheit sind Pkw-Abstellplätze in der Tiefgarage zugeordnet. Die Anlage wurde in Niedrigenergiebauweise mit kontrollierter Wohnraumlüftung errichtet. Die Beheizung und Warmwasserbereitung erfolgt mit Wärmerückgewinnung und Fußbodenheizung (Fernwärme). Für die Planung zeichnete der Hollabrunner Architekt Maurer verantwortlich, Generalunternehmer war die Schüller Bau GmbH aus Stronsdorf.

WET-Vorstandsvorsitzender Christian Rädler betonte, dass die NÖ Wohnbauförderung einen moderaten Preis für die Mieter ermögliche, der bei 9 Euro/Quadratmeter liegt. Vizebürgermeister Alfred Babinsky zeigte sich stolz auf die Entwicklung von Hollabrunn und Landtagspräsident Karl Wilfing ließ sich die kleine Feier ebenfalls nicht entgehen: „Aller guten Dinge sind drei: Ich war als zuständiger Landesrat bei der Einreichung verantwortlich, ich war beim Spatenstich und jetzt darf ich die Schlüssel übergeben.“ Er habe das Gefühl, so Wilfing, dass derzeit in keiner Weinviertler Stadt so viel gebaut wird wie in Hollabrunn. „Eine blühende Stadt, die sich weiterentwickelt!“

Apropos: Das nächste Projekt hat die WETGruppe bereits in der Pipeline. In der Znaimerstraße, Ecke Mühlenring, entstehen im ersten Projektabschnitt 35 Wohneinheiten (Miete mit Kaufoption). Anmeldungen dafür sind bereits möglich. Baustart soll Mitte 2019 sein.