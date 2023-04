Startschuss für Energiegemeinschaft Göllersbach

Ab diesem Sommer können alle Interessierten in Göllersdorf und Umgebung mit der Energiegemeinschaft Göllersbach Strom produzieren und nutzen. Solche Energiegemeinschaften sind ein wichtiger Baustein, um das Energiesystem von fossilen Energiequellen auf die Nutzung von erneuerbaren Energiequellen umzustellen, die dezentrale Energieversorgung wird damit gestärkt.

Die Energiegemeinschaft Göllersbach wurde gegründet, um aktiv saubere Lebensbedingungen zu gestalten. Als Rechtsform der Energiegemeinschaft Göllersbach wurde ein Genossenschaftsmodell gewählt, weil es allen Interessierten die Möglichkeit bietet, aktiv an der Weiterentwicklung der Energiegemeinschaft mitzuwirken. Gemeinsames Handeln steht im Vordergrund. Das betrifft sowohl die Stromgewinnung als auch die Verteilung auf die Mitglieder der Genossenschaft.

Strompreis wird gemeinsam festgelegt

Wer kann mitmachen? Personen, Vereine, Betriebe, Gemeinden und sonstige juristische Personen des öffentlichen Rechts können als Genossenschafter beitreten – als Einspeiser, Konsument oder Investor. Bei dem Modell ist eines wichtig: Die Beteiligten sollen sich auf einen gemeinsam festgelegten Strompreis verlassen können.

Am Freitag, 28. April, fällt der Startschuss. Hier gibt es um 18 Uhr im Kultursaal der Gemeinde Göllersdorf (Hauptplatz) ausführliche Informationen zur Teilnahme an diesem Projekt. Die Genossenschaft befindet sich derzeit in Gründung, wenn alle organisatorischen Belange ausgeführt sind, wird ein gemeinsamer Stromhandel voraussichtlich ab Juli 2023 möglich sein. Auch die neue Homepage eg-goellersbach.at mit Anmeldemöglichkeit wird vorgestellt.

