Seite an Seite in Europa .

Feierlich marschierte am Sonntag der Festzug der Österreicher, angeführt von der Waldviertler Grenzlandkapelle, durch Hardegg und auf die Thayabrücke. Von der tschechischen Seite kamen bereits die dortigen Ehrengäste, begleitet von der Volksmusikgruppe Dubnanka, entgegen. Genau in der Mitte der Thayabrücke begegneten sich die Nachbarn freudestrahlend – ähnlich wie damals vor 30 Jahren.

Organisiert von den beiden Städten Hardegg und Frain an der Thaya sowie den beiden Nationalparks Thayatal und Podyjí fand man anschließend zu einem gemeinsamen Festakt in Hardegg zusammen. Von der Zeit, in der man auf tschechischer Seite noch schlimmen Kindern damit drohte, sie „in ein Boot zu setzen und nach Hardegg zu schicken“, erzählte Zeitzeuge Pavel Gajdoš. Er war im Dezember 1989 einer der ersten, der sich mit Freunden schließlich tatsächlich in ein Boot setzte, die Thaya entlang ruderte und als Hobby-Bergsteiger kurzerhand über die Eisentraversen der Thayabrücke nach Hardegg kletterte.

Von der anderen Seite kam am damaligen Tag die Hardeggerin Christine Kippes mit ihrem Bruder entgegen. „Zum ersten Mal habe ich Hardegg von der anderen Seite gesehen. Die Menschen haben uns unglaublich herzlich empfangen. Es war großartig“, schilderte sie.

Frains Vizebürgermeisterin Alena Horná, die stets bei Veranstaltungen der Galerie Kulturpunkt in Hardegg mit dabei ist, betonte, „wie schön es ist, sich mit wem, wo und wann auch immer, frei und ohne Angst treffen zu können“.

Einzig die Natur hat von der Grenze profitiert

Ein Zeitzeuge der damaligen Ereignisse ist auch Landesrat Martin Eichtinger: „Ich hatte das Glück, dass ich damals neben Alois Mock stehen durfte, als er den Eisernen Vorhang durchtrennt hat.“ Seither hätten sich beide Länder sehr gut entwickelt und zahlreiche erfolgreiche Projekte wie etwa die Sprachoffensive konnten gemeinsam umgesetzt werden.

„Der Eiserne Vorhang war ein trauriges Kapitel unserer Geschichte. Die Natur hat jedoch davon profitiert“, betonte Thayatal-Direktor Christian Übl. Im damaligen Sperrgebiet konnten sich viele Arten uneingeschränkt entwickeln, nun müssse man sich gemeinsam um diesen Schatz kümmern.

Nationalpark bringen das Juwel Natur näher

Mit dem Nationalpark Podyjí unter Direktor Tomás Rothröckl arbeite man von Beginn an sehr gut zusammen, um die Natur zu schützen und den Menschen dieses Juwel auch näherzubringen. Am Ende des Festakts vereinten sich auch die beiden Musikkapellen und spielten gemeinsam beide Landeshymnen, ehe noch den ganzen Tag beim Stadtfest dies- und jenseits der Brücke weitergefeiert wurde.

Und da man inzwischen von der einstigen Grenzregion ins Herzen Europas gerückt ist, wie Bürgermeister Friedrich Schechtner betonte, war es ein sehr emotionaler Abschluss, als am Abend vier Chöre beider Länder auf die Thayabrücke strömten und die Europahymne auf Deutsch und Tschechisch erklingen ließen.