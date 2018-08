Im Hauptplatzbereich, in Teilbereichen der Bahnstraße, Kremserstraße, Hauptstraße und Parkstraße sowie daraus resultierend der gesamten Bachgasse ist eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h verordnet worden. Diese Verkehrsmaßnahme wurde bereits in Hinblick auf den kommenden Kreisverkehr am Hauptplatz eingerichtet.

Auch Gehsteigverbreiterung ist geplant

„Das dient zur Steigerung der Verkehrssicherheit, insbesondere auch für mehr Sicherheit am Schulweg unserer Kinder“, so Bürgermeister Walter Schmid. Die Verhandlungen für den Kreisverkehr zur Entschärfung des unübersichtlichen Kreuzungsbereiches sind schon vor einiger Zeit abgeführt worden.

Der Kreisverkehr wird so ausgeführt, dass auch der Kreisverkehrmittelpunkt überfahrbar ist. „Das ist vor allem für größere landwirtschaftliche Fahrzeuge wichtig“, erläutert Gemeindechef Schmid.

Geplant ist auch eine Verbreiterung des Gehsteiges in der Bahnstraße von derzeit 95 cm auf 1,5 m. Das setzt allerdings die Einrichtung einer Rotlichtampel in der Bahnstraße voraus.

Derzeit sind Verkabelungsarbeiten der EVN im Hauptplatzbereich im Gange. Das hängt mit einer Leitungsverstärkung in den Siedlungsgebieten Gaindorf zusammen, wie Bürgermeister Schmid erklärt. Die Kabelverlegungen müssen abgeschlossen sein, bevor mit den Bauarbeiten für den Kreisverkehr begonnen werden kann.