Stadtsaal Hollabrunn bekommt neuen Haupteingang

Schon lange liegen die Pläne für einen Umbau des Eingangsbereichs zum Stadtsaal in der Schublade. Jetzt entstehen durch die Bauarbeiten zum Schulcampus in unmittelbarer Nachbarschaft ideale Synergien, um hier ein zeitgemäßes Entrée zu schaffen.

Immerhin wächst ja der Schulcampus mit dem Stadtsaal zusammen: In den Plänen ist eine direkte Verbindung zwischen der neuen Dreifachturnhalle und dem Stadtsaal-Foyer sowie dem Garderobentrakt der Sporthalle vorgesehen. Die Schüler können so beispielsweise Musical- oder Theateraufführungen genauso wie den Turnunterricht durchs Trockene und ohne Umwege erreichen. Im Gegenzug können öffentliche Sport-Veranstaltungen in der Dreifachturnhalle über den Stadtsaal zugänglich gemacht werden, wodurch die Schule nicht betreten werden muss.

Viel Glas und ebenerdiges Stadtsaal-Büro

Stilistisch wird der Ansatz, der im Südfoyer angewendet wurde, weitergedacht, denn es kommt viel Glas zum Einsatz. Die rechts vom bisherigen Haupteingang positionierte Stiege zu den Verwaltungsräumlichkeiten des Stadtsaals wird entfernt. An dieser Stelle entsteht ein verglaster Garderobenbereich, der ein wenig in den Vorplatz hineinspringt.

Der Eingang bleibt in der Mitte des Gebäudes, wird allerdings bis zum überhängenden Bürotrakt vorgezogen. So entsteht ein Gang zum neu geschaffenen Garderobenbereich. Im bisherigen Vorraum wird dadurch Platz frei - für ein „echtes“ Foyer.

Der Eingang in die Büroräumlichkeiten wird ebenerdig direkt an die Josef Weisleinstraße gelegt und somit besser sichtbar für Ticketkäufer und Geschäftskunden gemacht.

Im Zuge der Bauarbeiten werden die Büroräumlichkeiten modernisiert und Lagerflächen adaptiert. Das Budget für das Projekt wurde in der Juni-Gemeinderatssitzung beschlossen, die Investitionssumme beträgt etwa 315.000 Euro.