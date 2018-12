Persönliche Betroffenheit prägt Menschen. „Ich habe selbst erlebt, Flüchtling zu sein, daher kann ich die Kinder gut verstehen und mit solchen Situationen umgehen“, sagt Ehrenfeld. Er spricht mit den Lernhelfern, bevor sie aufgenommen werden. Diese müssen viele Voraussetzungen mitbringen: Wissen vermitteln können; Freude, mit Kindern zu arbeiten; Geduld und Ruhe; Verständnis für die Situation der Kinder; aber auch: Leistung verlangen ohne Druckaufbau. „Unsere 32 Lernhelfer sind ein tolles Team“, betont Ehrenfeld.

Doch der Vereinsbetrieb will auch finanziert sein. Um die Lerntafel erhalten zu können, wurde ein Crowdfunding-Projekt gestartet. Auf www.startnext.com/kostenlose-lernhilfe-fuer-kind kann das Projekt unterstützt werden. Widl: „Wir brauchen jeden Euro, um diese tolle Einrichtung weiter betreiben zu können. Binden Sie die Lerntafel in Ihre Wohltätigkeit mit ein.“

„Die Kinder benötigen wirklich Hilfe“

„Ich bin Lernhelferin geworden, weil ich Kinder, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, unterstützen möchte“, sagt Brigitte Geyer, Schuldirektorin in Ruhe. Nach einem Jahr merke man die gute Entwickelung. „Ich arbeite gerne mit Kindern. Ich sehe, dass sie wirklich Hilfe benötigen und dafür sehr dankbar sind“, ergänzt Gerlinde Breindl, Lehrerin in Ruhe.

Den Kindern wird in der Hollabrunner Lerntafel nicht nur schulisches Wissen vermittelt, ihnen werden „1.000 Kleinigkeiten“ für den Alltag mitgegeben. | Lerntafel

„Die Lerntafel ist für die Kinder sehr wichtig. Sie können Aufgaben schreiben und lernen. Sie sind ungemein wissbegierig“, meint Eva-Maria Hoffmann. Beate Drapela ist derselben Meinung: „Als Lernhelferin freut es mich ganz besonders, wenn die Kinder Fortschritte machen und man sieht, wie stolz sie sind, wenn sie schneller oder sicherer werden.“ „Es ist schön für mich, ihre positive Entwicklung bezüglich Lernerfolg und Verhalten zu sehen“, beschreibt Annelies Weinberger, Lehrerin in Ruhe.

„Ich bin immer wieder damit konfrontiert, dass Kinder aus finanziell und sozial benachteiligten Familien es schwerer haben, schulische Erfolge zu erzielen“, berichtet Volksschuldirektorin Gabriele Mattes. „Manchmal reichen die Fördermöglichkeiten, die wir in der Schule haben, nicht aus, um die Nachteile auszugleichen.“

Soziale Kompetenz als Investition in die Zukunft

Nur ein Bruchteil des Lebenswissens werde in der Schule vermittelt: „Zwei Drittel aller Lernprozesse bei Kindern passieren außerhalb des Vormittagsunterrichts“, weiß Johannes Geyer, Schuldirektor in Ruhe. Wenn Kinder etwas wissen wollen, schicken die Lernhelfer diese oft zu anderen Kindern in der Lerntafel: Damit bauen sie Vernetzung auf, zeigen ihnen, wie man Wissen unter Gleichaltrigen gewinnt.

„Diese sozialen Kompetenzen sind ein Invest in die Zukunft. Gut ausgebildete und vernetzte Kinder sind morgen für uns da“, weiß Manfred Drapela, Vorstand in Rente. „Dazu gehören Pünktlichkeit, Verlässlichkeit, 1.000 Kleinigkeiten des täglichen Lebens: Wenn die Kinder mit Rollschuhen kommen und diese vor der Türe ausziehen, weiß ich, dass unsere Arbeit fruchtet“, fügt eine andere Lernhelferin hinzu.

Die Lernhelfer fühlen sich als eine Gruppe. Keiner muss hier perfekt sein. „Es gibt so viel Wissen unter den Ehrenamtlichen, dass sie gemeinsam alle Aspekte sehr gut abdecken können. Hier wird den Kindern vorgezeigt, wie Vernetzung in der Praxis funktioniert“, sagt Josef Widl.

Auch die Eltern der Kinder werden in Deutsch unterrichtet. „Wenn Eltern, die bei uns Deutsch lernen, per WhatsApp schreiben: Was würden wir ohne Sie tun, Gott beschütze Sie, dann weiß ich, dass sich die Mühen lohnen“, ist Christa Krutiak begeistert.