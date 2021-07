Nach Hinweisen: Retzer Bankräuber gefasst .

Jener Mann, der am 12. Mai die Raiffeisenbank am Retzer Hauptplatz überfiel und mit der Beute laut Polizeierhebungen in Richtung Tschechien flüchtete, dürfte gefasst sein. Ein Beschuldigter ist in Haft, vermeldet die Landespolizeidirektion Niederösterreich.