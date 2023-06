Hagn grandios! Das sind die besten Weine unseres Bezirks

916 Betriebe stellten sich dem größten unabhängigen Weinwettbewerb des Landes, 6.078 Weine wurden für diese 36. Landesweinprämierung eingereicht. Im Rahmen einer Gala in der Konerei in St. Pölten wurden die Besten in 22 unterschiedlichen Kategorien vor den Vorhang gebeten, die das diesjährige Landessieger-Siegel tragen dürfen. Mit fünf Finalisten – darunter zwei Landesweinsiegern - war das Weingut Hagn aus Mailberg einmal mehr die absolute Nummer eins und sicherte sich zum siebenten Mal den begehrten Titel „Weingut des Jahres“.

„Eine super Sache – es gehört Glück dazu und natürlich eine gute Weinlinie“, freut sich Winzer Leo Hagn im NÖN-Gespräch. Ein Erfolgsgeheimnis? Der Betrieb sei sehr familiär und gleichzeitig professionell aufgestellt, sodass jeder den Fokus auf seinen Bereich hat. „So kann man vielleicht noch das Letzte herauskitzeln.“ Oft gehe es um Nuancen, so Hagn, der sich bei der Gala selbst durch die Landessieger kostete. Sein Urteil: „Der Level ist extrem hoch.“

Oberster Parameter sei natürlich immer der Kunde, Trinkspaß und Bekömmlichkeit gehören zur Grundphilosophie der Hagns. Die Weinstilistik sei unkompliziert und sortentypisch ausgelegt. „Wir haben den Anspruch, dass sich im Glas widerspiegelt, was sich der Kunde erwartet“, sagt Hagn.

Zwei Jahre nach dem großen Schock ...

Dabei ist es erst zwei Jahre her, dass er einen echten Schockmoment erlebte und nicht wusste, wie’s weitergeht. „Wenn sich 700 Tonnen potenzieller Ernte vor dir in Luft auflösen …“, denkt er zurück an das verheerende Hagelunwetter im Juni 2021. Doch er sei immer positiv und versuche, aus dem Erlebten gestärkt rauszugehen: „Man wird geerdet. Man lernt, leidenschaftlich und respektvoll zu sein und mit den Ressourcen entsprechend umzugehen.“

Die Ernte 2022 war dann mengenmäßig unterdurchschnittlich. Doch das, was blieb, war qualitativ top. Mittlerweile ist ein Drittel der Hagn-Weingärten durch ein Hagelnetz geschützt. „Das ist landschaftlich nicht besonders schön, aber wirksam.“

Und man darf bereits gespannt sein, was der Jahrgang 2023 bringt. Heuer gab es bereits 300 Millimeter Niederschlag in Mailberg. „Äußerst ungewöhnlich“, weiß Hagn, „die Wasserversorgung ist seit Mitte April perfekt.“

Vom Vineus Award zum Landeswein-Triumph ...

Von der Gala kam er um 1 Uhr nachts nach Hause, um 5 Uhr war er wieder im Betrieb. Und im Weingarten: „Der Chardonnay blüht.“ Denn, so Hagn: „Den Erfolg genießen und feiern ist schön. Es war sehr cool und bewegend. Aber jetzt heißt’s weiter Gas geben und den Betrieb erfolgreich in der Spur zu halten.“ Und eines sei auch klar: Ohne motiviertes Team wäre dieser Erfolg nie möglich. Ein Team, das von einer innovativ Familie geführt wird, die Zeitgeist hat. So sind die Hagns auch stolz auf den „Vineus Wine Award“, den sie nur einen Tag vor der Landesweinprämierung feiern durften – für das schönste Genusserlebnis am Weingut.

Welcher Wein hat eigentlich dem großen Sieger bei der Gala am besten geschmeckt? „Die ersten drei in der klassichen Grüner-Veltliner-Wertung waren sehr beeindruckend.“ Platz eins ging hier zum vierten Mal in Folge nach Röschitz. Hagn zum DAC-Tröpferl vom Winzerhof Stift: „Einfach nur wow. Da weiß man, die Latte liegt hoch. Ich bin schon stolz und auch demütig.“

Die Korken knallen lassen durften weitere fünf Landessieger aus dem Bezirk: zweimal Retzer Land mit dem Weingut Hindler aus Schrattenthal und dem Weingut Laurer aus Deinzendorf, zweimal Land um Hollabrunn mit dem Weingut Johannes Burger aus Kalladorf und dem Weingut Wimberger aus Kleinweikersdorf sowie - neben Hagn - noch einmal das Pulkautal mit dem Weingut Gerald Fürnkranz aus Obritz.

Landessieger aus dem Bezirk Hollabrunn:

Weingut Hagn, Mailberg – „Gereifte Weine weiß“, Chardonnay 2019 BIO Unique

Weingut Hagn, Mailberg – „Sauvignon Blanc“, Sauvignon Blanc 2022

Weingut Hindler, Schrattenthal – „Chardonnay“, Chardonnay 2021 Reserve

Weingut Gerald Fürnkranz, Obritz – „Weine über 9g Restzucker“, Blütenmuskateller 2022

Weingut Johannes Burger, Kalladorf – „Rosé“, Rosé vom Zweigelt 2022

Weingut Wimberger, Kleinweikersdorf – „St. Laurent, Blauer Burgunder, Blauer Portugieser“, St. Laurent 2020 Ried Satzen Mailberg

Weingut Laurer, Deinzendorf – „Sortenvielfalt Rot“, Merlot 2018 Reserve

Stockerlplätze aus dem Bezirk Hollabrunn:

Weingut Fabich, Obermarkersdorf, 2. Platz – „Grüner Veltliner gehaltvoll“, Weinviertel DAC Ried Nussberg

Weingut Fabich, Obermarkersdorf, 3. Platz – „Rosé“, Rosé Zweigelt 2022

Weingut Gerald Fürnkranz, Obritz, 3. Platz – „Sauvignon Blanc“, Sauvignon Blanc 2022 Ried Buchberg

Weingut Machalek, Pernersdorf, 3. Platz – „Schmeckerte“, Gelber Muskateller 2022

Weingut Sonnenhügel, Unterretzbach, 2. Platz – „Weine über 9g Restzucker“, Riesling 2022 Sonnenhügel

Winzerfamilien Seidl, Unterretzbach, 3. Platz – „Weine über 9g Restzucker“, Neuburger 2022

Weingut Bannert, Obermarkersdorf, 2. Platz – „Prädikatsweine“, Gelber Muskateller 2021 Strohwein Ried Geyern

Weingut Bannert, Obermarkersdorf, 3. Platz – „Prädikatsweine“, Traminer 2019 Beerenauslese

Weingut Bannert, Obermarkersdorf, 2. Platz – „St. Laurent, Blauer Burgunder, Blauer Portugieser“, St. Laurent 2019 Reserve Ried Kreuzberg

Domäne Baumgartner, Untermarkersdorf, 2. Platz – „Fruchtige Rotweine“, Blauer Zweigelt 2021

Domäne Baumgartner, Untermarkersdorf, 2. Platz – „Zweigelt Reserve“, Blauer Zweigelt 2021

Winzerhof Zimmermann, Radlbrunn, 2. Platz – „Orange / Natural“, Sauvignon Blanc 2022 Ogrosl PetNat

Weinbauernhof Fam. Diem, Zellerndorf, 2. Platz – „PIWI Weine“, Donauveltliner 2022

Das große Siegerfoto mit den Landessieger - von insgesamt 22 kam fast jeder Dritte aus dem Bezirk Hollabrunn. Foto: Leonardo Ramirez Castillo, Leonardo Ramirez Castillo

Stolz durfte freilich auch NÖ Weinbaupräsident Reinhard Zöchmann auf seinen Heimatbezirk sein. Mit der neue Karegorie „Gereifte Weißweine“ biete man den Winzern eine zusätzliche Möglichkeit, die Langlebigkeit und das Reifepotenzial ihrer ausgezeichneten Weine unter Beweis zu stellen. „Nicht ganz unerwartet haben die historischen Jahrgänge 2015 und 2019 hier Spitzenplätze erobert.“

Nun gehen mehr als 50 Sieger- und Finalistenweine mit der Wein NÖ Marketing GmbH auf Deutschland-Tournee nach München, Hamburg, Berlin und Köln.