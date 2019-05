Im Garten des Landesklinikums Hollabrunn eröffnet am 11. Juni der aeronautischer Skulpturengarten „Für die Vögel“ von Kuratorin Claudia Märzendorfer. Anlass für das Projekt war das 20-jährige Bestehen der Sozialpsychiatrischen Abteilung. Gleichzeitig startet das neue Vermittlungsprogramm „Inventour“, das frischen Wind in die Kunst im öffentlichen Raum bringen soll.

38 Vogelhäuser, die auf Einladung und nach einem Konzept von Claudia Märzendorfer von über 40 internationalen Künstlern, Musikern, Schriftstellern sowie Architekten entworfen und gebaut wurden, wurden im Baumbestand am Spitalsareal installiert. Das Projekt soll der anspruchsvollen Pflegeeinrichtung „gleichermaßen Freude und Stoff für angeregte Gespräche“ (Jeanette Pacher) bieten.

Klares Zeichen für Unkonventionelles

Der übertragene Sinn des umgangssprachlichen „Vogels“ wurde von der Kuratorin bewusst gewählt. Sie wolle ein klares Zeichen für Vielfalt und Unkonventionelles, insbesondere für ein respektvolles Miteinander setzen.



„Für die Vögel“ soll zur öffentlichen Akzeptanz beitragen und durch die Einbindung zahlreicher Künstler unterschiedlicher Genres eine Verschiebung der thematischen Verortung vom Rand in die Mitte unserer Gesellschaft unterstützen. Es wurden viele unterschiedliche Herangehensweisen gewählt, um einerseits funktionierende Nist- und Futterkästen zu entwickeln und gleichzeitig möglichst vielschichtige Denkräume für Patienten, Mitarbeiter und Besucher zu eröffnen.

Entstanden ist eine bunte Vielfalt an Werken, die auf humorvolle, poetische, abstrakte und konkrete Weise „für die Vögel“ Stellung beziehen. Am Seiteneingang des Klinikums befindet sich darüber hinaus eine Soundinstallation von Claudia Märzendorfer.

"Kunst-Kiste" auf Rädern als Austausch und Diskurs

In Hollabrunn startet zugleich der Inventour-Bus seine Tour, die der Bevölkerung die Kunst im öffentlichen Raum näherbringen soll. Unter der neuen Leitung von Katrina Petter löst diese „Kunst-Kiste“ auf Rädern die langjährigen „Landpartien“ ab und setzt verstärkt auf Austausch und Diskurs.

Nach Hollabrunn werden in diesem Jahr noch Semmering, Fratres, Göpfritz an der Wild und Lunz am See angefahren. Nach einer Idee von Johanna Reiner entwickelt das Vermittlungsteam für jeden dieser Orte ein mit laufenden Projekten in Zusammenhang stehendes, überraschendes und innovatives Programm.



"Für die Vögel" wird im Juni eröffnet

Die Eröffnung der permanenten Installation im Landesklinikum Hollabrunn findet am Donnerstag, 11. Juni, um 14 Uhr im Festsaal zelebriert. Zum Projekt entsteht eine umfangreiche Broschüre.

Beteiligte Künstler: Azra Akšamija / Dietmar Offenhuber, Dave Allen, Sam Auinger / katrinem, Miriam Bajtala, Udo Bohnenberger, Catrin Bolt, Ruth Cerha, Regula Dettwiler, Grete / Toni / Nicole, Maia Gusberti, Elektro Guzzi, Judith Fegerl, Anne Hardy, Rosa Hausleithner, Johannes Heuer, Edgar Honetschläger, Rudi Klein, Simona Koch / Susanne Schuda, kozek hörlonski, Lotte Lyon, Claudia Märzendorfer, M&S Architects – Uta Lambrette, Maja Osojnik, Kunstkollektiv RHIZOM, Peter Sandbichler, Hans Schabus, Toni Schmale / Wally Salner, Ferdinand Schmatz / Annelie Gahl, Ed Schnabl, Nicole Six & Paul Petritsch, Carsten Stabenow – tuned city, Andi Strauss, Sophie Thun, Viktoria Tremmel, Anita Witek und Werner Würtinger.

Hintergrund:

Kunst im öffentlichen Raum Niederösterreich (KÖRnö) unterstützt innerhalb der Abteilung Kunst und Kultur des Landes Gemeinden, Vereine und Institutionen bei der Entwicklung, Realisierung und Präsentation künstlerischer Projekte im Außenraum. Seit mehr als 20 Jahren konnten über 600 unterschiedlichste Vorhaben umgesetzt werden.