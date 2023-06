Gedenktafel für einen Historiker von Weltrang in Pulkau

Am Haus von Erwin Röck enthüllte der Sohn Niki Ullmann für seinen Vater eine Ehrentafel. 40 Jahre nach dessen Tod gelang es dem rührigen Erwin Röck mit Hilfe der Stadtgemeinde, eine würdige Feierstunde für den bekannten Welthistoriker abzuhalten. Nach der kurzen Enthüllungsfeier wanderten die Familienangehörigen und die Gäste, unter ihnen Stadtpfarrer Jerome Ciceu, Bürgermeister Leo Ramharter und Altbürgermeister Manfred Marihart, zum Stadtsaal. Der Gedenkzug wurde von der Trachtenkapelle Pulkau angeführt.

Erwin Röck skizzierte die Geschichte seines jetzigen Wohnhauses und die jahrelange Freundschaft der Familien Ullmann und Röck. Der verstorbene Universitätsprofessor Walter Ullmann war ein Sohn des Arztes Rudolf Ullmann und der Leopoldine Apfelthaler. Er besuchte das altsprachliche Gymnasium in Horn und begann nach der Matura ein Studium der Rechtswissenschaften in Wien und Innsbruck, wo er 1934 promovierte.

Vor Nazis geflohen und Mitglied der der British Academy

Da einer seiner Großväter Jude war, floh Ullmann im März 1938 vor der Gestapo rechtzeitig nach England. Nach dem Krieg wurde er Hochschulprofessor in Leeds und 1949 an der Universität in Cambridge. 1972 wurde er Cambridge-Professor für mittelalterliche Geschichte. Der Welthistoriker erhielt zeit seines Lebens noch einige akademische Auszeichnungen. So wurde er 1968 zum Mitglied der British Academy gewählt und die Universität Innsbruck verlieh ihm die Ehrendoktorwürde.

Anschließend ordnete der Kulturhistoriker Reinhard Hagelkrys das Leben von Walter Ullmann im großen geschichtlichen Zusammenhang ein. Die feierlichen Laudatio hielt Nick Ullmann unter dem Titel „Walter Ullmann als Denker und Mensch“. Dabei erzählte er, dass der heutige britische König einige Vorlesungen seines Vaters in Cambridge besucht hatte.

Abschließend überreichte der Direktor des Horner Gymnasium, Michael Ableidinger, einen Auszug aus dem Matura-Katalog von 1929 an Nick Ullmann und Bürgermeister Ramharter übergab ein Stadterhebungsbuch.