Göllersdorfer überraschten ihren Bürgermeister mit Fest am Hauptplatz

Blasmusik, Freunde und politische Wegbegleiter von Josef Reinwein versammelten sich abends am Hauptplatz und warteten darauf, dass das Geburtstagskind vorfuhr. Der war baff, als er realisierte, warum im Göllersdorfer Zentrum so viel los war. „Ich weiß, große Festl dir zu Ehren liegen dir nicht. Aber mir war es nicht möglich, die Bevölkerung davon abzuhalten“, begrüßte Vizebürgermeister Martin Schirmböck Josef Reinwein, der am Dienstag seinen 50. Geburtstag feierte.

Schirmböck wünschte seinem Freund viel „Kraft, Mut und Engagement, um die Lasten deines Amtes zu ertragen“. Er wünschte Reinwein aber auch viele weitere schöne Stunden als Göllersdorfer Bürgermeister.

„Da habt ihr mich wirklich genau da erwischt, was ich eigentlich vermeiden wollte“, gab Reinwein zu. Doch er war gerührt, dass eine Überraschungsfeier für ihn organisiert wurde. „Ich bin wirklich überrascht.“ Seine Familie hatte dem Großstelzendorfer nur gesagt, „wir fahren irgendwo hin“. Im Auto haben sie ihm dann mitgeteilt, dass es eine längere Fahrt werden würde. Zur Sicherheit wurde nachgefragt, ob Reinwein „eh keine Höhenangst“ habe. „Da hab' ich mich gefragt, ob sie mit mir Bungee-Jumping fahren“, erzählte der Jubilar seinen Festgästen. Auf einmal bog sein Neffe zum Göllersdorfer Hauptplatz ab und behauptete, noch Geld abheben zu wollen. Auf dem Weg zum Hauptplatz „hab' ich mir gedacht: Was machen denn die vielen Autos da?“, schilderte der Bürgermeister.

In seinem Geburtsjahr 1973 wurde das World Trade Center in New York eröffnet. „Das gibt es mittlerweile nicht mehr. Mich gibt's schon noch“, scherzte Reinwein in seiner spontanen Ansprache und erinnerte daran, dass das Leben schon damals nicht einfach gewesen ist. Doch durch ein gelebtes Miteinander sei es den Menschen dann doch wieder gut gegangen. Das wünscht sich der Bürgermeister auch für seine Gemeinde. „Danke für die tolle Überraschung“, nahm er dann noch einige Geschenke, darunter viele Naschereien („Mein einziges Laster.“), entgegen.

Die Blasmusikkapelle Göllersdorf spielte erneut auf und schenkte schließlich dem Gemeindeoberhaupt ein Schnapserl ein, bevor sie ihm den Dirigentenstab überreichte und er die Musiker selbst dirigieren durfte.

Die Festgäste, darunter Altbürgermeister Alfred Scheidl, waren froh, dass das Wetter angehalten hatte und sie einen lauen Sommerabend am Göllersdorfer Hauptplatz genießen konnten.