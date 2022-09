Großgemeinde Wullersdorf feierte zwei Tage lang

Werbung 23. - 25.09.2022 Anzeige 67. Weinlesefest lädt nach Retz

Das ganze Jahr stand schon im Zeichen von „50 Jahre Großgemeinde Wullersdorf“, der Höhepunkt der Feierlichkeiten ging am Wochenende über die Bühne. Der Samstag begann mit dem traditionellen Schmankerlmarkt. Erster größerer Programmpunkt war die Eröffnung des „Tut-gut-Schritteweges“. Einen solchen wünschte sich die „Gesunde Gemeinde Wullersdorf“ schon lange. Doch eine Strecke zu finden, auf der auch marschiert werden kann, wenn es regnet, war nicht so einfach, wie Vizebürgermeisterin Annemarie Maurer in ihrer Ansprache beschrieb.

Nun ist es endlich gelungen. Das freut nicht nur die Wullersdorfer, sondern auch Elfriede Pachner, tut-gut-Regionalberaterin. Der Schritteweg sei Gesundheitsförderung vor der Haustür. Pachner lobte den aktiven Arbeitskreis der Gesunden Gemeinde in Wullersdorf und Maurer, die sich sehr ins Zeug lege.

Das machte die Vizebürgermeisterin gleich vor, sie gehörte, neben Bürgermeister Richard Hogl, der Gruppe an, die zum ersten Mal den frisch beschilderten Schritteweg, auf dem man etwa 9.060 Schritte zurücklegt, bei Sonnenschein entlang marschierte.

Eine weitere Eröffnung wurde am späteren Nachmittag von Landesrat Ludwig Schleritzko vollzogen: Der Gemeindesaal in der alten Kaiser-Franz-Joseph-Jubiläumsschule wurde im Vorjahr saniert und im Zuge des Festes feierlich eröffnet.

Hausherr Hogl gab den Festgästen zunächst einen Überblick über die Renovierungsschritte, die in dem alten Gebäude nicht immer ganz einfach zu bewältigen waren. Auf eine gute Zusammenarbeit mit dem Land NÖ und die finanzielle Unterstützung konnte sich das Gemeindeoberhaupt aber stets verlassen. Schleritzko stellte fest, dass sich die Gemeinde „hervorragend entwickelt“ habe und das Land NÖ Wullersdorf darum gerne bei Großprojekten unterstütze.

Die Segnung des Gemeindesaals übernahm Pater Michael, bevor die Landeshymne erklang und auf den Saal angestoßen wurde. Damit die Festgäste auch wirklich ein Bild vor Augen hatten, was sich in den vergangenen 50 Jahren in der Gemeinde getan hat, wurde ein eindrucksvoller Fotofilm mit Eindrücken aller Orte der Großgemeinde gezeigt. Zusammengestellt hatte diesen Hobbyfotograf Fritz Tradinik.

„Der Höhepunkt unserer Feierlichkeiten war das tolle Hauptplatzfest am Sonntag“, strahlt Hogl. Radio NÖ übertrug nämlich den Frühschoppen aus Wullersdorf. Dieser wurde von der Gemeinde und der Volkskultur NÖ gemeinsam gestaltet.

Umrahmt wurde dieser vom Jugendmusikverein Wullersdorf und den Stallbergmusikanten aus Großengersdorf, moderiert hat Ursula Pucher. Rund 700 Gäste aus der Gemeinde und Umgebung nutzten die Möglichkeit zum Mittagessen. Vereine präsentierten sich am Hauptplatz, Kinderprogramm wurde angeboten. Am Nachmittag war gemäß des Dirndlgwandsonntags eine Trachtenmodeschau von Elfie Maisetschläger angesagt, bei der Bäuerinnen der Region als Models auftraten.

