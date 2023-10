Militärmusik spielte wieder fürs Europahaus in Pulkau auf

Bürgermeister Leo Ramharter freute sich, eine Reihe von Ehrengästen zu begrüßen, darunter Pfarrvikar Jerome Ciceu, die frühere Landtagsabgeordnete Marianne Lembacher, die Bürgermeister Stefan Lang (Retz) und Reinhard Nowak (Weitersfeld), Kapellmeister Oberst Adi Obendrauf und Moderator Franz Neubauer. Mit der „Fascination Fanfare“ vom österreichischen Komponisten Otto M. Schwarz legte dann die Militärmusik los.

Es folgte der „Arnhem Marsch“ des britischen Komponisten Albert E. Kelly, ehe der Moderator den beschwingten Walzer „Hereinspaziert“ von Carl Michael Ziehrer aus der Operette „Der Schatzmeister“ ankündigte. Nach den Walzerklängen gab es Highlights aus dem US-Musical „Chess“ und „Music for Drums“ von Luc Gistel. Bei diesem eindrucksvollen Werk gilt es für jeden Schlagzeugspieler, seine Virtuosität unter Beweis zu stellen.

Mit dem Marsch „Schwert Österreichs“ des deutschen Komponisten Josef Franz Wagner, ursprünglich komponiert im Jahre 1897 und eines der beliebtesten Stücken in der Welt der Blasmusik, ging es in die Pause.

Schwungvoll ging es mit dem „Neapel Marsch“ von Luigi Musso weiter. Mit „Tico-Tico“ von Zequinha de Abreu, ein mitreißendes brasilianisches Musikstück, kam Stimmung im Publikum auf. Auf „Children of Sanchez“, ein bemerkenswertes Musikstück des amerikanischen Jazz-Trompeters und Komponisten Chuck Mangione, folgte deutscher Pop aus den 1980ern.

„Skandal im Sperrbezirk“ (Spider Murphy Gang), „Ohne dich schlaf ich heut Nacht nicht ein“ (Münchener Freiheit), „1000 und eine Nacht“ (Zoom), „Sternenhimmel“ (Hubert Kah) und „Rock Me Amadeus“ (Falco) sind als Ohrwürmer wohl jedem bekannt. Für die gesangliche Performance sorgte Wachtmeister Lukas Polansky. Als Draufgabe gab's die Fendrich-Hymne „I am from Austria“ sowie zum Abschluss den „Astronauten Marsch“ des deutschen Komponisten Johann Ulrich und „Last Call“, ein zeitgenössisches Orchesterwerk des österreichischen Komponisten Otto M. Schwarz.

Mit „O du Mein Österreich“ endete ein musikalischer Ohrenschmaus der hervorragenden Militärmusik, deren Auftritte in Pulkau längst Tradion haben.