Von Bosnien nach Wullersdorf: Ausstellung in Gedenken an Miro Asceric

Miro, so wurde Mirsad Asceric von seinen Freunden genannt, war akademischer Maler, lebte in Wullersdorf und verstarb im Vorjahr. Um seiner zu gedenken, hat sich der Kunst- und Kulturkreis Wullersdorf etwas Besonderes überlegt: Ihm zu Ehren wird es eine Ausstellung mit seinen Werken geben. „Mit dieser Ausstellung wollen wir ihn als Künstler und Menschen in Erinnerung rufen, ihn ehren und sein Andenken bewahren“, ist in der Einladung des Kunst- und Kulturkreises zu lesen.

„Mirsad Asceric – Er hat unter uns gewohnt und gearbeitet“ heißt die Ausstellung, die am 6. Mai eröffnet wird. Ab 16 Uhr gibt es in der Galerie Stiegenwirt am Wullersdorfer Hauptplatz süße orientalische Schmankerl zu verkosten. Um 16.30 Uhr wird Andreas Semerad, Obmann der Künstlervereinigung, die Ausstellung eröffnen, moderiert wird die Veranstaltung von Josef Glasl.

Künstler fand 1992 Zuflucht in Österreich

Miro wurde 1951 in Bijeljina in Bosnien geboren. Sein künstlerisches Talent wurde früh erkannt und gefördert. So studierte er an der Kunstakademie in Novi Sad in Serbien und schloss das Studium 1979 erfolgreich ab. Danach arbeitete Asceric als Professor für Kunst und Kunstgeschichte am Gymnasium in Bijeljina und führte dort auch sein eigenes Atelier.

Und dann kam der Krieg. Er war gezwungen, gemeinsam mit seiner Frau Vesna und zwei Kindern unter Lebensgefahr zu fliehen. So kam er 1992 nach Österreich und fand hier Zuflucht in Oberstinkenbrunn, dann in Schalladorf. Schließlich siedelte er sich in Wullersdorf an. Er schaffte es, sich eine neue Existenz als freischaffender, bildender Kunstmaler aufzubauen. Er war sehr engagiert, gestaltete, wie damals in seiner Heimat, einige Ausstellungen. Da er aber der Arbeit zum Familienerhalt verpflichtet war, schuf Miro ein reichhaltiges Werk, das aus Bildern, Porträts, Restaurierungen, Vergoldungen und vielem mehr besteht.

2005 erkrankte der Künstler und war fortan in seiner Schaffenskraft behindert. 2022 erlag er dieser Krankheit.

Die Ausstellung, die an Mirsad Asceric erinnert, wird von Nicole Wallrodt kuratiert. Nach der Vernissage am 6. Mai (16 Uhr) ist sie in der Galerie Stiegenwirt (Abt Karl-Straße 205) noch am 7., 13. und 14. Mai, jeweils von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr, zu sehen.

