Der Hollabrunner AMS-Chef Josef "Muki" Mukstadt wird am 24. März 60 Jahre. Dieses Wiegenfest feierte er in launiger Manier Wegbegleitern und Freunden im Stadtsaal Süd.

Netzwerken gehört zu den Leidenschaften von Josef „Muki“ Mukstadt. Der Leiter des Arbeitsmarktservice Hollabrunn lud vergangenen Freitag ins Südfoyer des Hollabrunner Stadtsaals, um seinen bevorstehenden 60er mit Kollegen, Wegbegleitern und Freunden zu feiern. Das Netzwerken konnte er darum auch bei seiner Geburtstagsfeier nicht lassen: Kaum hatte man den Jubilar beglückwünscht, musste man ein Los ziehen. Dieses entschied, an welchem Tisch der Gast seinen Sitzplatz hatte.

Geschichten aus 39 Jahren AMS statt klassischer Begrüßung

Auch auf eine klassische Begrüßung verzichtete der AMS-Chef. Stattdessen erzählte er Geschichten aus den vergangenen 39 Jahren; aus knapp vier Jahrzehnten, die er schon im Zeichen der Arbeitsvermittlung unterwegs ist. Nur eine Person kann diesen „Beziehungsstatus“ noch toppen: „Länger als mit dem AMS bin ich mit meiner Frau zusammen“, erzählte das Geburtstagskind, dass er seine Andrea vor 40 Jahren kennen und lieben lernte.

Mukis Karriere begann 1980 im AMS Korneuburg, 1986 wurde ihm die Leitung des AMS Hollabrunn übertragen. Damals war er 27 Jahre alt. „Du bist nach wie vor der jüngste jemals bestellte Amtsleiter“, verriet Sven Hergovich, seit 2018 Landesgeschäftsführer des AMS NÖ.

"Ich habe von Karl Fakler viel gelernt"

Jemand, den Muki damals um Rat gefragt hatte, bevor er die Leiter-Stelle annahm, war der ehemalige Nationalratsabgeordnete Hannes Bauer, der sich in der Gästeschar ebenso einreihte, wie Mukis ehemaliger Vorgesetzter Karl Fakler. „Von ihm habe ich viel gelernt: Viel zu arbeiten. Aber ich habe auch gelernt zu sagen: Okay, lassen wir das so.“

Vom ehemaligen AMS-Landesgeschäftsführer habe er außerdem gelernt, bei aller Arbeit das Gemütlich nicht zu vergessen. Doch wer Muki kennt und auch den anderen Rednern lauschte, weiß: Viel beibringen musste Fakler dem Jubilar in diesem Bereich nicht.

„Du kannst mit allen, egal, welche Weltanschauung sie haben“

„Man spürt, du bist ein herzlicher Typ und kannst mit allen, egal, welche Weltanschauung sie haben“, zählte Hergovich Mukis Stärken mit Blick zu den Gästen auf.

Ein Gremium, in dem diese Eigenschaften des Jubilars besonders zum Einsatz kommen, ist der Regionalbeirat des AMS. „Er ist ein Alleinstellungsmerkmal von Hollabrunn“, erzählte Mukstadt stolz, der den Vorsitz dieses Arbeitskreises innehat. Die Mitglieder beschließen arbeitsmarktpolitische Aktivitäten oder besprechen die wirtschaftliche Entwicklung.

Freundschaftliche Gespräche, außer zu Weihnachten

Die Gespräche verlaufen immer freundschaftlich, außer „zu Weihnachten, wenn das Buffet wartet. Da haben wir immer zu diskutieren begonnen“, lachte Christian Kauer, der zwar nicht im selben Jahr wie Muki geboren ist, aber am selben Tag (24. März).

Julius Gelles, Leiter der Wirtschaftskammer in Hollabrunn, gehört dem Regionalbeirat ebenfalls an. Als er in dieses Gremium aufgenommen wurde, sei er noch ein Jungspund gewesen, der nicht wusste, was ihn erwartete. „Ihr seid verantwortlich für mein größtes persönliches Glück“, dankte Gelles dem Jubilar und Sepp Schönhofer. Sie luden den Retzer zum ersten Integrationsaward ein und dort lernte Gelles seine Frau kennen.

Bezirkshauptmann fühlt sich in Mukis Gesellschaft routinemäßig wohl

„Ich bin ein bisschen im Nachteil“, schmunzelte Bezirkshauptmann Andreas Strobl, denn er arbeitet erst seit 2017 mit Josef Mukstadt zusammen. Dennoch fühle er sich routinemäßig wohl in Gesellschaft des AMS-Leiters, immerhin eint sie Korneuburg als Wohnort.

Das Hollabrunner AMS steche als wichtige Drehscheibe hervor. Auch für berufliche Integration von Menschen mit Behinderung oder in der Beschäftigung von ausländischen Arbeitskräften sei das AMS ein Vorbild. Erfolgsattribute, die Strobl dem Jubilar und seinem Team zuschreibt. Der BH-Chef kennt „Muki“ Mukstadt ebenfalls als „vorbildlichen Netzwerker“, der die Integrationsplattform mitbegründete und als jemanden, der gern Kommunikator ist.

„Freundschaft und Einigkeit, auch wenn Welten aufeinanderprallen“

Landtagsabgeordneter Richard Hogl durfte ebenfalls einige Worte an den Jubilar richten. Ins Auge stach, dass er eine AMS-Krawatte trug. Diese hatte er für seine Treue gegenüber dem Regionalbeirat erhalten. Denn hier gibt es penibel geführte Listen, was die Anwesenheit der Mitglieder betrifft. „Es war immer Freundschaft und Einigkeit da, auch wenn Welten aufeinanderprallen“, beschrieb Hogl seine Erfahrungen mit dem Regionalbeirat.

In diesem Gremium habe er gelernt, Verständnis für die andere Seite aufzubringen. Darum trage er die AMS-Krawatte mit Stolz, „und weil sie überall dazu passt“, lachte der Abgeordnete.

"Bimbim" ist kein Geheimnis mehr

Das letzte Wort im Reigen der Festredner hatte Landesgeschäftsführer Hergovich. Dieser plauderte ein bislang gut gehütetes Geheimnis aus, als er Muki sein Geschenk überreichte: „Im AMS hat er noch einen anderen Spitznamen, nämlich Bimbim“, verriet Hergovich und zückte ein rotes Kapperl, das an den „Fünfer“ aus der TV-Serie „Kaisermühlen Blues“ erinnerte. Freilich gab es auch dazu eine Anekdote.

Kleine Spielerei und Wuchteln aus dem Leben des Jubilars

Nachdem die Festgäste vom bewährten Caterer-Team rund um Karl Rohringer bestens verköstigt worden waren, ergriff Mukstadts Stellvertreter im AMS, Peter Kirchner, das Wort. Er lud Muki zu einer kleinen Spielerei ein, bei der es galt, gut gefüllte Kuverts zu gewinnen, die in die Spendenbox für die Hollabrunner Lerntafel wandern sollten.

Diese Spielerei wurde von hoher Prominenz moderiert: Andreas Strobach, der am 14. März übrigens selbst seinen 50er feierte, stellte sich als „Peter Assinger und Armin Rapp“ vor, der die Millionen-Glücksradshow mit seinen Assistentinnen Susi und Strolchi präsentierte. Der Jubilar durfte am Glücksrad drehen und knifflige Fragen beantworten, sehr zum Gaudium der Gäste.

AMS-Chor kommentierte "Wuchtln" aus dem Leben des Chefs

Den krönenden Abschluss bildete der „AMS-Gefangenenchor“, wie Christian Kauer die Gruppierung der AMS-Mitarbeiter scherzhaft bezeichnete. Dieser kommentierte „Wuchtln“ aus dem Leben seines Chefs in gesanglicher Form.

Bei dieser Einstimmung fiel es den Gästen nicht schwer, noch einige gemütliche Stunden mit dem Jubilar zu verbringen. Etwa Johann Ertl und Erich Schödlbauer, die Mukstadt als seine großen Vorbilder in Hinblick auf Sozialpartnerschaft nannte. Oder Herbert Goldinger, der zu den dienstältesten Bürgermeistern im Bezirk gehört und 2002 gemeinsam mit Muki die Integrationsplattform gründete. Mit Max Kaltenböck und Helmut Wunderl waren zwei Altbürgermeister der Bezirkshauptstadt vertreten, die gemeinsam mit dem amtierenden Stadtchef Erwin Bernreiter dem Geburtstagskind gern gratulierten.