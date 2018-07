Nur noch drei Wochen, dann werden wieder die Menschenmassen aufs Hollabrunner Volksfestgelände strömen. Das Programm für die Augustwiesn 2018 steht. „Eigentlich ist alles nach Plan verlaufen. Wir sind sehr gut im Zeitplan“, berichtet Ralf Babinsky vom Hollabrunner Volksfestverein.

Gespannt sein darf man bereits auf die neue Wiesnschänke, die erstmals in Hollabrunn aufgebaut und von den Veranstaltern als urigste Almhütte Österreichs angekündigt wird. Einlass am ersten Fest-Tag (Donnerstag, 9. August) ist um 18.30 Uhr. Dieser ist bereits ebenso ausverkauft wie der Freitag. An beiden Tagen werden die Wilden Kaiser für zünftige Stimmung sorgen.

„Jugendzelt“ Bacardi Elephant Circus hat vier Tage geöffnet

Reservierungen sind speziell noch für Samstag (Weinnachmittag und Weißwurstparty) und Dienstag (Almabtrieb mit den Wilden Kaisern) möglich. Am letzten Tag der Augustwiesn (Mittwoch, 15. August) steigt in der Wiesnschänke ab 10.30 Uhr ein Traktorfrühschoppen mit der Musikkapelle Unterdürnbach. Durch den Vormittag führt Harry Prünster. Für dieses Event, das eine Premiere im Rahmen des Volksfestes ist, gibt es bereits zahlreiche Zusagen, wie die Organisatoren erfreut berichten.

Eröffnet wird das Spektakel traditionell von der Stadtmusik Hollabrunn (9.8., 18.30 Uhr), mit einer Trachtenmodenschau (19.30 Uhr) und dem Bieranstich (20.15 Uhr), ehe im „schönsten Festzelt Österreichs“ die jungen Zillertaler aufspielen. Weitere Hauptacts sind hier die Saubartln (10.8.), die Wilden Kaiser (11.8.) und die Draufgänger (14.8.). Am Sonntag und Mittwoch bleibt das Festzelt geschlossen. Am Montag pausiert die Hollabrunner Augustwiesn.

An vier Tagen hat der Bacardi Elephant Circus, das „Jugendzelt“, geöffnet. Am Programm, jeweils ab 22.30 Uhr: DJ DCKZ & DJ Matty Valentino (9.8.), Intoxicated (10.8.), Spring Break Europe Party mit DJ DCKZ & DJ Steve Lima (11.8.) sowie DJ O’Neil & DJ Danny und Cascada als Live-Act am 14. August.

Wichtig rund um die Vorarbeiten: Ab 30. Juli (8 Uhr) wird wie jedes Jahr die Josef Weisleinstraße gesperrt. Bis 17. August (12 Uhr) darf hier nicht mehr durchgefahren werden. Die Disziplin könnte diesbezüglich aber besser sein, mahnt Babinsky: „Hier geht es um die Gefahren während des Aufbaus.“