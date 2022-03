Jugend in Hadres musiziert

Die Dorfmusik Hadres im Pulkautal wurde im Jahr 1985 vom nunmehrigen Ehrenobmann und Ehrenkapellmeister Bürgermeister Karl Weber und einigen örtlichen Musikanten gegründet. Durch Webers Einsatz konnten bald die ersten Auftritte verzeichnet werden. Anfangs spielten die Musikanten unter dem Namen „Ortsmusik“, doch wurde dieser schnell in „Dorfmusik“ geändert.

Ab 1990 übernahm Franz Schönauer die musikalische Leitung der Dorfmusik Hadres im Pulkautal und prägte den Verein viele Jahre in dieser Funktion.

Anfangs trafen sich die Musikanten im Gasthaus Riess zur Probe, dann in der Hauptschule in Hadres und später im ehemaligen Gendarmeriegebäude. Durch die steigende Anzahl der Musiker gab es dort schnell große Platzprobleme. Seit 2003 wird darum im neu errichteten Musikheim, welches sich im Gemeindeamt befindet, musiziert.

Geprobt wird jeden Freitag, damit die Musiker fit für ihre Veranstaltungen sind. Die Dorfmusik veranstaltet traditionellerweise neben Frühschoppen, Hochzeiten, Wettbewerben und anderen Auftritten jährlich drei eigene Konzerte: Das Frühlingskonzert in Hadres am Palmsonntag, das Kaiserparkkonzert in Haugsdorf im Sommer und die Adventkonzerte in Pfaffendorf und Hadres am Wochenende vor Weihnachten.

Im Laufe der Jahre ist die Kapelle, auch wesentlich herbeigeführt durch den Zuzug von Musikern aus allen Orten des Pulkautales, zum größten Klangkörper dieser Region herangewachsen.

2013 wurde die musikalische Leitung von einem jungen Team bestehend aus mehreren Kapellmeisterinnen und Kapellmeistern übernommen und mit Engagement und frischem Wind fortgeführt.

Im Jahr 1994 trat die Dorfmusik Hadres im Pulkautal dem NÖ Blasmusikverband bei. Im Jahr 1995 feierte man das zehnjährige Bestandsjubiläum im Rahmen eines großen Musikfestes. Das 20-jährige Gründungsfest wurde im Jahr 2005 im Rahmen des 41. Bezirksblasmusikfestes und der Marschmusikbewertung der Bezirksarbeitsgemeinschaft Hollabrunn würdig begangen. Aus dem 30-jährigen Jubiläumsfest im Jahr 2015 ergab sich, dass die Dorfmusik seither im Sommer eine Musikolympiade mit verschiedenen Geschicklichkeitsspielen und natürlich mit Livemusik veranstaltet.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden