Musikkapelle Zellerndorf probt für zwei Highlights

Die Musikkapelle Zellerndorf wurde im Jahr 1955 mit zwölf Mitgliedern gegründet. Im Laufe der Jahre hat sich die Trachtenkapelle mit mittlerweile knapp 70 Mitgliedern zu einer der größten Musikkapellen im Bezirk entwickelt.

Über das Jahr verteilt gibt es viele Veranstaltungen der Musikkapelle, wie zum Beispiel das Frühlingskonzert, das Maiblasen oder das Weihnachtsliederblasen. Auch bei Marsch- und Konzertmusikbewertungen ist die Musikkapelle nicht wegzudenken. Natürlich ist sie bei kirchlichen Feierlichkeiten oder Veranstaltungen wie dem Weinlesefest oder dem Kürbisfest zu hören. Frühschoppen, Dämmerschoppen oder andere Konzerte stehen ebenfalls in den Kalendern der Musikerinnen und Musiker.

Ein Highlight des vergangenen Jahres war das dreitägige Fest zum 66-jährigen Bestehen der Musikkapelle Zellerndorf. Mit einem rundum stimmigen Programm und vielen Gästen wurde mit einem Jahr Verspätung das 65-jährige Bestehen gefeiert.

Auch im Jahr 2022 gab es bereits einige besondere Auftritte, welche den Musikern bestimmt länger in Erinnerung bleiben. So zum Beispiel ein Konzert vor dem Haus der Musik in Wien, welches im Zuge der Konzertreihe „Nachklang“ nach einem Konzert der Wiener Philharmoniker stattfand.

Ein Konzert unter dem Nachthimmel

Bei der Marschmusikbewertung in Obermarkersdorf hatte die Musikkapelle eine besondere Verstärkung: Bei der Kürfigur zum Song „We are the World“ wurde sie von circa 20 Kindern aus dem Kindergarten und der Volksschule Zellerndorf gesanglich unterstützt. Die Kinder haben die Aufgabe hervorragend gemeistert. Beim Ferienspiel am 12. August haben die Jüngsten der Gemeinde wieder die Möglichkeit, ein bisschen etwas von der Musikkapelle zu erfahren.

Die derzeitige Probenarbeit der Trachtenkapelle konzentriert sich voll und ganz auf das Mondscheinkonzert im Zuge des Viertelfestivals NÖ, welches am 9. Juli beim Zellerndorfer Teich stattfindet (Ersatztermin bei Schlechtwetter: 10.7., 16 Uhr). Eine Auswahl an Werken, die dem Mond und den Sternen gewidmet sind, werden von der Musikkapelle Zellerndorf unter der Leitung des bekannten Komponisten und Dirigenten Daniel Muck und Kapellmeister Andreas Trauner zu Gehör gebracht. Der Teich bietet mit seiner stillen, romantischen Kulisse einen sehr geeigneten Platz, um den Nachthimmel auf sich wirken zu lassen.

Eine besondere Ehre für die Musiker ist es, im Oktober das Land NÖ bei der Bundeskonzertmusikbewertung in Ossiach (Kärnten) in der Stufe D vertreten zu dürfen. Der Landesvorstand des NÖBV hat die Trachtenkapelle aufgrund ihrer hervorragenden Leistungen der vergangenen Jahre dazu auserwählt. Nach dem Mondscheinkonzert beginnt für die Musiker somit eine probenreiche Zeit, um ein tolles Ergebnis für Niederösterreich zu erreichen.

