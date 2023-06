„Nachruf zu Lebzeiten“: Alles Gute, Herr Doktor Lamm!

Werner Lamm wurde am 19. Juni 1943 in Wien geboren, der Vater war bei Schenker beschäftigt. Knapp vor Kriegsende zog die Familie im heutigen Pfeifer-Haus am Koliskoplatz in Hollabrunn zusammen, der Vater wechselte zur Sparkasse, verstarb jedoch viel zu früh, 1948, an einem Krebsleiden.

Sein Sohn Werner absolvierte das Bundesgymnasium in Hollabrunn, studierte erfolgreich Jus und hatte eine verlängerte Bundesheerzeit: „Da bin ich gerade recht zum Einmarsch der Russen in der Tschechoslowakei gekommen“, erzählt Lamm vom Jahr des „Prager Frühlings“, 1968.

Lamms Gerichtspraxis sollte nur von kurzer Dauer sein, denn der damalige Bezirksstellensekretär und spätere Bürgermeister Robert Löffler lockte ihn in die Wirtschaftskammer. Lamm erinnert sich an das entscheidende Gespräch an einem Samstagvormittag – Löffler war krank und sauer, dass er die Eröffnung der Fleischerschule verpasste.

So war Lamm fortan als Steuer- und Sozialreferent in der Wirtschaftskammer tätig, die er ab 1972 leitete und sich somit mitten in der Wirtschaftspolitik der Region befand. Unter anderem seien der Fremdenverkehr sowie die Etablierung und der Wandel des Hollabrunner Volksfestes nachhaltige Themen gewesen.

„Ich habe mit allen gut gekonnt“

In den Hollabrunner Gemeinderat zog Lamm Mitte der 80er ein. Als die Ära Löffler nach einem Misstrauensantrag 1989 endete und Max Kaltenböck als Bürgermeister folgte, übernahm Lamm das Amt des Vizebürgermeisters und Finanzstadtrats. Mit großen Projekten sei es angesichts des schmalen Budgets schwierig gewesen; mit der Widmung des neuen Industriezentrums, dem Bauhof samt Kläranlage oder der Umstellung der Müllentsorgung sei aber doch Nachhaltiges gelungen.

Mit Kaltenböck habe es einen Deal gegeben, dass man sich gemeinsam aus der Lokalpolitik zurückziehen werde – und so war es 2003 so weit, dass sich Lamm auch hier zur Ruhe setzte. Die politischen Mitbewerber? „Ich habe eigentlich mit allen gut gekonnt“, sagt Lamm. „Tun wir Wolken schieben“, sei ein Ausspruch von ihm gewesen. Sollte heißen: Jeder durfte unbedarft sagen, was er dachte, ohne dass ihm die anderen „drüberfuhren“. „Es waren lockere und durchaus positive Diskussionen“, meint Lamm.

Ein Buch zum 200. Geburtstag des Sparkassenvereins

Ein besonders ehrenvoller und wichtiger Posten des Hollabrunners war und ist jener in der Privatstiftung Weinviertler Sparkasse, die ab Mitte der 1970er fortführte, was die alte Vereinssparkasse Oberhollabrunn begonnen hatte: Mit dem Stiftungsvermögen werden regional wertvolle Projekte finanziert; etwa die Restaurierung der Retzer Windmühle, die Aufstockung der Koliskowarte oder die Fassadengestaltung des Retzer Rathauses. 2024 wird das 200-Jahr-Jubiläum begangen. Natürlich mit einem von Werner Lamm verfassten „Büchlein“. Denn die regionale Geschichte hat es ihm angetan und zum Autor mehrerer Bücher werden lassen. Für die „NÖ Perspektiven“ hat er bereits über 300 Beiträge verfasst. Bis heute tut er das, „damit der Geist halbwegs erhalten bleibt“.

„Die Leute sind aggressiver geworden“

Pandemie, Krieg, Energiekrise: Die gesamtwirtschaftliche und -politische Situation hätte er sich im Alter anders vorgestellt, sagt Lamm und stellt fest: „Die Leute sind aggressiver geworden.“ Warum? „Egoismus, Gier, Verlust der Mitte“, sinniert der Jubilar. Lustig sei das nicht. Sein Verständnis, dass „alle Augenblicke“ Demonstrationen stattfinden, sei ebenfalls enden wollend. Der rasante technische Fortschritt scheine den Menschen zu entgleiten.

Mit der aktuellen Lokalpolitik zeigt sich der Ex-Vizebürgermeister hingegen zufrieden. Hollabrunns Wachstum, das aktuell viel Konfliktpotenzial birgt, bewertet Lamm – wie vieles andere - pragmatisch: „Solange Bedarf da ist, warum nicht? Der Speckgürtel ist ausgelastet, wir nähern uns ihm an.“ Eines sei aber klar: Man müsse sehr viel Lust dazu haben, sich in der Gemeindepolitik federführend zu engagieren, denn „die Zeit ist ungemütlich geworden“.

„Die Leute sollen sagen: Er war ein Mensch“

Privat ist Werner Lamm seit 1970 mit seiner – übrigens gleichaltrigen - Ingrid, einer ehemaligen HBLA-Lehrerin, verheiratet. Die beiden haben drei Kinder und fünf Enkelkinder. Geburtstagsfeier? „Haben wir schon erledigt“, schmunzelt Lamm. Seine Lieblingsreiseziele? „Das Salzkammergut. Und generell Mitteleuropa, da gibt es so viel zu sehen.“

Ein Blick zurück auf sein schon langes Leben: „Ich hoffe, ich habe alles so weit vernünftig hingekriegt. Die Leute sollen sagen: Er war ein Mensch. Und das reicht.“