Adolf Wegl trat nach dem Studium der Rechtswissenschaften und der Gerichtspraxis im Jahr 1969 in den NÖ Landesdienst ein. Seine Laufbahn führte ihn an die Bezirkshauptmannschaften Mistelbach und Tulln, 1974 wurde er stellvertretender Bezirkshauptmann in Gmünd. In dieser Funktion wirkte er von 1978 bis 1983 an der Bezirkshauptmannschaft Wien-Umgebung, ehe er nach Hollabrunn wechselte. Im Jahr 2002 folgte ihm schließlich Josef Kronister als BH-Chef. Die feierliche Verabschiedung nahm Landeshauptmann Erwin Pröll im Hollabrunner Stadtsaal vor.

Am 30. Juli wird für den Verstorbenen in der Stadtpfarrkirche Hollabrunn gebetet (17 Uhr), am 31. Juli (14 Uhr) wird Adolf Wegl seiner letzten Ruhestätte im Familiengrab am Stadtfriedhof begleitet.

Im Sinne des Verstorbenen wird gebeten, von Kranz- und Blumenspenden abzusehen und den dafür vorgesehenen Betrag für die Rotkreuz-Bezirksstelle Hollabrunn zu spenden.