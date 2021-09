Am Donnerstag, 30. September, wird in der Sendung „NÖ heute“ (19 Uhr) das Präsentationsvideo ausgestrahlt. Über den Aufstieg in die Finalshow am 26. Oktober entscheidet ein Publikumsvoting: von 1. Oktober, 19.15 Uhr, bis 4. Oktober, 23:59 Uhr, kann man für Hollabrunn unter der Telefonnummer 0901 05 901 08 anrufen (50 Cent pro Anruf).

„Eine Stimme für Hollabrunn ist auch eine für das Weinviertel und sein Wahrzeichen, unsere Kellergassen“, hofft Kellergassenobmann Manfred Breindl, sich gegen die beiden Mitbewerber, das Helenental und die Schmiedemeile Ybbsitz, durchsetzen zu können.