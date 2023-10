9 Plätze - 9 Schätze Jetzt zählt's für Hardegg: Großer Sieg für kleinste Stadt?

Der Nationalpark bietet grandiose Blicke auf die kleinste Stadt Österreichs, die durch die Thayabrücke mit Tschechien verbunden ist. Foto: Christian Übl

Werbung Jetzt reinklicken und ansehen! Anzeige Habt ihr schon unsere neuesten Videos und TV-Beiträge gesehen?

Z um zehnten Mal wird heuer am Nationalfeiertag der schönste Ort Österreichs gekürt - und zwar im Hauptabendprogramm im Rahmen der ORF-Show „9 Plätze - 9 Schätze“. Für Niederösterreich unter dem Titel „Small is beautiful“ dabei: Hardegg, die kleinste Stadt Österreichs, die im Bezirk Hollabrunn nördlich mit der Thaya an Tschechien grenzt.