Unterwegs in Hardegg: „Jedes Mal kommt ein Wow!“

Seine Konkurrenten in Niederösterreich ließ Hardegg erfolgreich hinter sich. Wie berichtet, holte sich die kleinste Stadt Österreichs den Landessieg im ORF-Format „9 Plätze - 9 Schätze“. „Wir haben uns viel Mühe gegeben und sind stolz, dass wir Landessieger geworden sind“, erzählt Bürgermeister Fritz Schechtner im NÖN-Gespräch. Nun soll die Stadt, die geografisch schon zum Waldviertel gehört, auch im Finale einen guten Platz belegen.

Margit Müllner ist nicht nur Stadtamtsdirektorin, sie führt Besucher auch durch die Stadt und durch den Nationalpark Thayatal. Wenn sie mit Gruppen den Hennerweg durch den Nationalpark geht und am Aussichtspunkt ankommt, beobachtet sie vor allem jene, die zum ersten Mal diesen Wanderung machen. „Dann kommt jedes Mal ein ,Wow!'. Auf das kannst schon warten.“ Denn von diesem Punkt aus überblickt man die Stadt und das Thayatal.

Ich glaube, dass die Leute überzeugt sind, dass es Hardegg einfach verdient hat Nationalparkdirektor Christian Übl

Seit bekannt wurde, dass Hardegg Niederösterreichs Landessieger geworden ist, erhält Müllner viel Feedback. „Wir bekommen viele Mails, in denen die Leute Geschichten erzählen, die sie mit Hardegg verbinden.“ Genau diese Verbundenheit macht Nationalparkdirektor Christian Übl für den Landessieg verantwortlich. „Viele haben eine irrsinnige Verbundenheit zu Hardegg, die sie veranlasst hat, tatsächlich zu voten“, ist er überzeugt. Denn um der Stadt seine Stimme zu geben, musste man aktiv zum Telefon greifen. „Ich glaube, dass die Leute überzeugt sind, dass es Hardegg einfach verdient hat“, meint der Nationalparkdirektor.

Als entschleunigtes Kleindstädtchen mit altem Charme beschreibt Kulturstadtrat Andreas Frömmig die Stadt Hardegg. Man schaut auf den Wald, Felsen, Wasser, hinunter (!) auf die Burg und auf die Staatsgrenze. „Es bewegt sich zwar immer etwas, aber wenn jemand Ruhe sucht, ist er bei uns gut aufgehoben.“ Gern erinnert sich Frömmig an eine Situation mit einem Freund, der ihn besuchte. Der sei ein sehr urbaner Mensch und liebe den Trubel. Mit ihm saß Frömmig am Ufer und blickte auf die Thaya. „Nach nur zwei Minuten hat er gesagt: Da findest du wieder zu dir selbst.“

Bei einem solchen Anblick über die kleinste Stadt Österreichs entfährt vielen ein "Wow!". Foto: P. Lazarek

Diese Entschleunigung ist es, die Touristen schätzen. „Wir erleben ein Revival der Sommerfrische“, stellt Müllner fest, dass die Menschen wieder mehr die Natur entdecken wollen. Das gelingt in und rund um Hardegg hervorragend. „Der Nationalpark ist das Um und Auf. Wir machen vieles gemeinsam“, weiß Tourismus-Stadtrat Rainer Mattejka um die Anziehungskraft des Nationalparks Thayatal. „Zu uns kommen viele Familien, weil ihre Kinder auf Projektwoche im Nationalpark waren und erzählt haben, wie schön es da ist.“ Das erfährt Mattejka bei den Führungen durch seinen Betrieb in Felling. Dort ist die letzte Perlmuttmanufaktur Österreichs angesiedelt.

Dass sich Hardegg im ORF präsentieren darf, sieht er „als große Chance für unser Hardegg“. Er ist überzeugt, dass die Sendung für die gesamte Region eine nachhaltige Wirkung haben wird. Stadt- und Nachtwächterführungen werden jetzt schon gut angenommen. Themenwege sollen attraktiviert werden. Im nächsten Jahr soll es auch eine App für Stadtführungen geben.

Vom kleinsten Museum zur kleinsten Galerie

Nicht nur mit dem Nationalpark werde gut zusammengearbeitet, Tourismus und Kultur gehen in Hardegg Hand in Hand. „Bei uns dreht sich alles um das Wort klein“, berichtet der Bürgermeister. So entstand in der ehemaligen Schule ein kleines Museum. Es ist ein einziger Raum, der frei zugänglich ist und in dem sich alle Katastralgemeinden präsentieren dürfen.

In der kleinsten Stadt Österreichs ist auch die kleinste Galerie angesiedelt. Diese befindet sich im ehemaligen Rathaus. „Alle drei bis vier Wochen haben wir dort eine neue Ausstellung“, informiert der Kulturstadtrat. Dort wurde außerdem eine Bücherkammer eingerichtet. „Die kommt gut an, ich seh' oft Leute, die sich Bücher holen.“ All das trage dazu bei, dass sich in der kleinen Stadt immer etwas bewege.

„Der ORF ist an uns herangetreten“

Auf Kultur, Natur und Tourismus ist Bürgermeister Fritz Schechnter stolz. Eines kommt aber noch hinzu: Der Zusammenhalt - in der Gemeinde und in der Region. Dass Hardegg ein Grenzgänger ist, sieht Schechtner als Vorteil. „Wir liegen in der Mitte und gehören da und dort dazu“, spricht er die Zugehörigkeit zu Wein- und Waldviertel an. Dieser Zusammenhalt macht mittlerweile auch vor der Staatsgrenze, dem ehemaligen Eisernen Vorhang, nicht halt.

Familien aus Tschechien sind im Nationalpark unterwegs, überqueren die Thayabrücke, sehen sich die Stadt an. „Sie investieren bei uns“, denkt Übl etwa an die tschechischen Pächter des Gasthauses Thayabrücke. Darum ist er überzeugt: „Wir sind wirklich ein Ort der Begegnung.“

Was die Hardegger noch stolz macht: „Wir haben uns nicht beworben. Der ORF ist an uns herangetreten. Das ist schon eine Ehre“, erzählt die Stadtamtsdirektorin. Schechtner hofft nun, dass es ein Vorteil ist, dass Hardegg in der Mitte der Regionen liege und darum „am 26. Oktober möglichst viele für uns anrufen“.