Ab 10. Oktober Fernwärmearbeiten: Einbahn in der Hollabrunner Pfarrgasse

Lesezeit: 2 Min RH Red. Hollabrunn

Foto: Stadtgemeinde Hollabrunn

D ie EVN baut Fernwärmenetz aus. Weitere Objekte in der Pfarrgasse und am Hauptplatz sollen angeschlossen werden. Der Ausbau erfolgt in zwei Stufen.