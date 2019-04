"Ladies Night" von Stephen Sinclair und Anthony McCarten, in einer Fassung von Folke Braband, hat am 11. Mai um 20 Uhr auf der Stadl-Bühne des tww (Theater Westliches Weinviertel) seine Premiere.

tww

Kein Job, kein Geld, keine Aussicht. Das Selbstwertgefühl schrumpft und das private Glück lässt auch zu wünschen übrig. Was bleibt, ist das Bier in der Kneipe. Schlechte Zeiten für arbeitslose Männer. Zu allem Überfluss kommen auch noch die „Chippendales“ zum glamourösen Gastspiel in die Gegend, die Frauen stehen Kopf und feiern die Herren der Schöpfung.

tww

Eine verwegene Idee entsteht in den Köpfen der Arbeitslosen: „Wir werden Stripper!“ Warum nicht selbst die Hüllen fallen lassen und damit noch ein wenig Geld verdienen? Und schließlich stellt sich die alles entscheidende Frage: Lassen wir die Hüllen ganz oder gar nicht fallen? Plötzlich helfen auch keinerlei Machosprüche weiter, als der Tag der Tage vor der Tür steht, sich der Stadl im tww füllt und die fünf Freunde zur "Ladies Night" die Bühne stürmen sollen.

Wie viel zu sehen sein wird, bleibt natürlich bis zur Premiere ein gut gehütetes Geheimnis der Regisseurin Ursula Leitner und des Ensembles.