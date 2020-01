Im Sommer wurde die Hollabrunner PBZ-Direktorin Regina Berger vom Land NÖ betraut, mit Oktober 2019 die interimistische Leitung des Pflege- und Betreuungszentrums in Tulln zu übernehmen. Damit bahnte sich an, was nun Realität wird: Nach nur einem Jahr muss die Immendorferin das Hollabrunner Haus wieder verlassen, um offiziell nach Tulln zu wechseln. Mit 1. Februar wird ihre Stellvertreterin Sylvia Bischof die Leitung des PBZ Hollabrunn übernehmen.

PBZ Hollabrunn Ab 1.2. die interimistische Direktorin: Sylvia Bischof.

Offiziell wurde die Berger-Nachfolge nicht ausgeschrieben – wohl in Hinblick auf die neue Landesgesundheitsorganisation: Die NÖ Kliniken und Pflegeheime kommen 2020 unter ein gemeinsames Dach. Pflegebetreuungsleiterin Bischof wird somit interimistische Direktorin.

Der Doppelpass mit Tulln sei in den letzten Monaten „ziemlich heavy“ gewesen, sagt Berger im NÖN-Gespräch, und habe nur dank des tollen Hollabrunner Teams rund um Sylvia Bischof funktioniert. Der Abschied fällt nicht leicht: „Das Heimelige von Hollabrunn wird mir abgehen.“ Als Bischofs Mentorin wird Berger dem Haus aber noch völlig den Rücken kehren. Gemeinsam werden die beiden natürlich auch am „Kleinen Opernball“ im PBZ Hollabrunn teilnehmen, der am 16. Jänner über die Bühne gehen wird.

Verkündet wurde der Wechsel im Rahmen der stimmungsvollen Weihnachtsfeier im PBZ Hollabrunn, die von den Kindergartenkindern der Weisleinstraße mit Gedichten und Liedern umrahmt wurde, 10-jährigen Lilly Weiss mit Querflöte und Geige sowie dem Chor des Hauses umrahmt wurde. Berger, Bischof und Ehrenamtsmanagerin Elisabeth Schönhofer trugen Gedichte vor. Unter den Ehrengästen war zur großen Freude der Leiterin auch der frühere Direktor Franz Savanjo.