Die Errichtung des Skateparks und des Pump-Tracks wurde bereits 2019 beschlossen, doch Corona verzögerte das Projekt um ein Jahr. Diesen Mai konnten die Bauarbeiten endlich beginnen.

„Pump-Tracks gibt es schon ein paar in Niederösterreich; diese Einrichtungen sind stark im Kommen“, erklärt Jugendgemeinderat Patric Scheuer. Diese Anlagen bestehen aus Beton-Hügeln, die es Mountainbikern ermöglichen, nur durch Hochdrücken des Körpers am Rad Geschwindigkeit aufzubauen, ohne in die Pedale zu treten.

Der Skatepark und der Pump-Track können mit dem Rad, mit Scootern und Skateboards befahren werden. „Ich wünsche mir, dass die Anlage in diesem Zustand bleibt“, beendete Bürgermeister Alfred Babinsky seine Eröffnungsrede.

Nächstes Jahr soll die Erweiterung mit einer Calisthenics-Anlage (eine Art Fitnesscenter im Freien), einem Funcourt (eingezäunte Ballsport-Plätze), einer Asphaltstockbahn und Toiletten beginnen. „Calisthenics-Anlagen gibt es auch in Ziersdorf und Sitzendorf, und ich kenne viele Hollabrunner, die extra dorthinfahren“, erzählt Scheuer. Für die weitere Zukunft ist auch eine Boulder-Anlage zum Klettern geplant.