Vermüllung verschandelt die Landschaft, gefährdet die Natur und versucht hohe Kosten durch die Beseitigung, mahnen auch Bezirksbauernkammerobmann Friedrich Schechtner, Landtagsabgeordneter Richard Hogl und Abfallverbandsobmann Karl Weber. „Diese Konsequenzen sind mehr oder weniger bekannt. Dass Littering aber auch ein Problem für die Landwirtschaft ist und letztendlich zur Verunreinigung unserer Lebens- sowie Futtermittel führen kann, ist vielen Menschen nicht bewusst“, weiß Abfallexpertin Büchler.

„Man bemerkt, dass im Frühjahr, wenn der Tourismus losgeht, vermehrt Dosen und Flaschen am Wegesrand herumliegen“, bestätigt Weber. „Es gibt neuralgische Punkte, wo speziell die Anhäufung von Fastfood-Sackerln auffällt“, ergänzt Hogl, wobei die Abfälle, die sich das ganze Jahr über auf und entlang der Straße finden, nicht nur ein optisches Problem seien. Der Müll, der dann auf den Feldern landet, werde mitunter zerkleinert und in den Boden eingearbeitet, wodurch es letztlich zu Kontaminationen in Lebensmitteln kommt. Das wiederum bedeute ein Gesundheitsrisiko für Mensch und Tier.

"Alustücke gelangen in die Futterkette"

„Im Frühjahr sieht man die Abfälle noch sehr gut, aber wenn das Getreide auf den Feldern steht und gedroschen wird, werden die Abfälle zerkleinert und gemeinsam mit dem Heu zu Ballen gepresst. Somit gelangen die Alustücke von Dosen in die Futterkette“, erklärt Schechtner. Die Hälfte der landwirtschaftlichen Fläche werde verfüttert. „Wir haben zwar im Bezirk keine großen Viehbestände, aber es wird das Heu vor allem in den Westen von Österreich transportiert. Wenn nun ein Tier dieses Stroh frisst, kann es zu Notschlachtungen kommen“, mahnt der Kammerobmann.

Weber meint, dass auch die Landwirte vermehrt in die Pflicht genommen werden müssen: „Gitter aus Kunststoff oder aus Karton als Schutz vor Tierfraß gelangen immer wieder durch starken Wind in die Natur.“ Sie verhängen sich in den Böschungen, die wiederum gehäckselt und auch an Wild verfüttert werden. Könnte man hier nicht auf verrottbares Material zurückgreifen? „Ja, aber auch das braucht einige Jahre und ist daher keine Lösung, wenn Gras zu Heuballen gepresst und zur Tierfütterung verwendet wird“, sagt Schechtner.

Auch Essensreste sind problematisch

Problematisch seien im Übrigen auch Essensreste, die aus dem fahrenden Auto geschmissen werden. „Viele glauben, es handelt sich um Bioabfälle, die verrotten“, weiß der Kammerchef. Doch: „Sie verschimmeln vorher und gelangen so ebenfalls in die Nahrungskette.“ Hogl nennt ein weiteres Gefährdungspotenzial: „In Zeiten der afrikanischen Schweinepest, die im Osten Europas wütet, können bei illegaler Entsorgung in der Landschaft Seuchen begünstigt und verschleppt werden.“

Für die Landwirte sei es ein Selbstverständnis, mit den natürlichen Ressourcen sorgsam umzugehen, bekräftigt Schechtner. Schließlich sei das die Basis für eine "enkeltaugliche" und nachhaltige Land- und Forstwirtschaft über Generationen hinweg. Durch das achtlose Entsorgen von Müll werde die Arbeit der Bauern jedoch erschwert. „Daher ist es notwendig, dass jeder Einzelne durch mehr Achtsamkeit seinen Beitrag leistet“, betont der Kammerchef.

"Wir wollen alle Verpackungen zurück!"

Und der Abfallverbandsobmann appelliert: „Wer seinen Müll in die dafür vorgesehenen Sammelbehälter wirft, trägt neben dem Naturschutz auch zur Schonung von Ressourcen bei. PET-Flasche, Alu-Dose, Zeitungspapier oder Glasbehälter - wir wollen alle Verpackungen zurück!“ Richtig gesammelt und korrekt getrennt seien Abfälle wertvolles Ausgangsmaterial für neue Verpackungen oder Produkte. „Wir können es uns weder ökologisch noch ökonomisch leisten, Rohstoffe einfach in die Landschaft zu werfen“, unterstreicht Weber.