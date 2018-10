Bei zahlreichen Workshops fiel die angeblich gesunde Jause auf. Ob es die Semmel eingewickelt in Alufolie war oder der aufgeschnittene Apfel in Alufolie und dann in der Jausenbox. Teilweise werden Einweg-Plastikflaschen auch wieder befüllt, was aus gesundheitlichen Gründen ein Problem darstellt. Diese Einwegflaschen aus Plastik verursachen einen unnötigen Verbrauch an Ressourcen sowie unnötige Mengen von Verpackungsmüll.

Schon von klein auf können Kinder zur Abfallvermeidung erzogen werden. Das Geschenk, das der Abfallverband Hollabrunn in den ersten Schulwochen überreicht, soll die Bereitschaft zur Vermeidung unterstützen. Dieses Jahr sowie in den Jahren davor, erhielten die Taferlklassler eine Mehrwegglasflasche für den Saft für unterwegs.

Dora heißt das Pendant zu Emil-der Flasche. Sie ist schlanker, mit einer Stoffhülle umgeben und passt besser in die Seitentasche der Schultasche. Sie hat den Nachteil, dass sie leichter umfällt und dass sie schlechter zu putzen ist. Dieses Jahr haben wir rund 500 Kinder im Bezirk mit der Mehrwegflasche ausgestattet. Die leuchtenden Kinderaugen bestätigten, dass sie stolz sind auch einen Beitrag zur Reduktion des Abfalls zu leisten.

An 200 Schultagen können von 500 Kindern pro Schuljahr 90.000 Stück Einweggetränkeflaschen zu 0,5l eingespart werden!

www.abfallverband.at/hollabrunn