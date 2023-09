Abfallverband Hollabrunn Für alle Volksschulen: AnTONNIa hilft, Recycling zu verstehen

Haugsdorfs Bürgermeister Andreas Sedlmayer ist Obmann des Abfallverbandes Hollabrunn. Da war ein Besuch in der Volksschule Haugsdorf natürlich Ehrensache. Foto: Abfallverband Hollabrunn

M it dem AnTONNIa-Schulkoffer lässt sich Mülltrennung spielerisch lernen. Das kostenlose Angebot der NÖ Umweltverbände richtet sich an alle Volksschulklassen im Bezirk Hollabrunn. Der Abfallverband will den Kindern den Wert einer funktionierenden Abfallwirtschaft näherbringen.