Klarer (Ab-)Fall? Erhebung bei Presshaus-Besitzern in Hollabrunn

Ein „Ermittlungsverfahren“ zur Erhebung einer Abgabenpflicht flatterte jüngst den Presshausbesitzern in den Kellergassen ins Haus. Es geht darum, den jährlich anfallenden Abfall und die derzeitige Entsorgung anzugeben. Bürgerliste-Stadtrat Wolfgang Scharinger zeigte sich darüber einigermaßen verwundert.

Zum einen müsse das eine enorme Arbeit sein bei den tausenden Kellerbesitzern im Bezirk; er stellt sich die Frage der Sinnhaftigkeit, weil man dort sowieso nicht wohnen darf und die Kellerbesitzer ihren Mist mit nach Hause nehmen; zum anderen: Wie würde das denn aussehen, wenn im Kulturerbe Kellergasse dann vor jedem Presshaus eine Mülltonne steht?

Ein Ignorieren des Schreibens würde übrigens eine Verwaltungsübertretung bedeuten und wäre mit einer Geldbuße bedroht.

Gesetzgeber macht keinen Unterschied zwischen Haus und Keller

Die NÖN fragte bei Angelika Büchler, Geschäftsführerin des Abfallverbandes Hollabrunn, nach, was es mit diesem Schreiben auf sich hat. „Wir führen laufend Erhebungen bei Liegenschaften durch, die nicht an die öffentliche Müllabfuhr angeschlossen sind. Der Gesetzesgeber macht keinen Unterschied zwischen Haus oder Keller“, erläutert die Entsorgungsexpertin.

Nach dem NÖ Abfallwirtschaftsgesetz sind alle Grundstücke betroffen, „auf denen gewöhnlich nicht gefährlicher Siedlungsabfall anfallen kann“. Demnach sei es nicht relevant, ob der Liegenschaftseigentümer seine Abfälle in den Behältern einer anderen Liegenschaft entsorgt. Es gilt gleiche Pflicht für alle: „Auch Zweitwohnsitzer, die ein Objekt nur über den Sommer bewohnen, müssen sich an die öffentliche Müllabfuhr anschließen und können ihre Abfälle nicht zum Hauptwohnsitz mitnehmen. Das Gleiche gilt für Keller, in denen Abfälle anfallen können“, erklärt Büchler weiter.

In den vergangenen drei Jahren seien um die 900 Erhebungen bearbeitet worden. Was dann zu tun ist? Ist das Objekt für den Abbruch vorbreitet, wird ein Abbruchbescheid benötigt; ist das Objekt verschimmelt ohne Kanal und Wasser und leerstehend, wird die Erhebung archiviert; ist das Objekt bewohnt, erfolgt die Verpflichtung zur öffentlichen Müllabfuhr; ist das Objekt nur am Wochenende benutzt oder über den Sommer, besteht ebenso Verpflichtung zur öffentlichen Müllabfuhr. Sind die Erhebung unzureichend ausgefüllt, wird nachgefragt oder sogar ein Ortsaugenschein vereinbart. Die Rückmeldung sei bei den meisten Personen kein Problem und erfolge sehr unbürokratisch.

Es handle sich jedenfalls um keine fachgerechte Entsorgung, wenn Abfälle in öffentliche Mülltonnen oder in Behältern am Hauptwohnsitz deponiert werden. Und: Der Ausdruck „wohnen dürfen“ habe im Übrigen nicht mit „Abfall anfallen“ zu tun.

