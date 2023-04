Noch bis Ende April gibt es 500 kg hochwertige Komposterde gratis

Ziel der Kooperation zwischen dem Abfallverband Hollabrunn und dem Entsorgerbetrieb Brantner Green Solutions ist das Visualisieren der Qualität von Kompost, welcher durch Biomüll entsteht. Die Aktion soll ein Benefit für alle Haushalte mit Biotonne sein, betont Angelika Büchler, Geschäftsführerin des Hollabrunner Abfallverbandes.

In der Region sind die drei Entsorgungsbetriebe Brantner, Schauerhuber und Berthold für die Hausabholung der Biomülltonnen tätig. Alle drei führen den Bioabfall sowie den Grünschnitt von den Abfallsammelzentren in ihre Kompostanlagen. Die Biotonne wird 26 Mal im Jahr entleert. In den Kompostanlagen werden die gesammelten Abfälle vorab von Störstoffen befreit - „Sackerl oder Kunststofffolien werden händisch aussortiert“, erläutert Büchler. Anschließend können sogenannte Dreiecksmieten aufgesetzt werden.

Ideal für Bio-Landwirtschaft und stark zehrende Pflanzen

Bei der Verrottung steigen die Temperaturen in der Miete auf bis zu 70 Grad an. Um den Abbau zu beschleunigen, werden die Mieten einmal wöchentlich umgewälzt. So kann der benötigte Sauerstoff für den Gärprozess zugeführt werden. Nach drei bis vier Monaten ist der Kompost fertig und kann für Garten und Landwirtschaft verwendet werden.

„Der Bio-Kompost A+ von der Firma Brantner Österreich versorgt den Boden mit vielen wertvollen Nährstoffen. Dieser regt das Bodenleben an und trägt zur Erhaltung des Humusgehaltes bei“, schildert die Entsorgungsexpertin weiter. Aufgrund seiner Zusammensetzung eigne sich der Kompost hervorragend für die biologische Landwirtschaft sowie stark zehrende Pflanzen im Feld und im Beet zuhause.

Gratis-Komposterde nur für Besitzer von Einfamilienhäusern

Mit der Berechtigungskarte können Interessierte, die ganzjährig eine Biotonne besitzen, die Komposterde einmalig abholen. Die Aktion gilt ausschließlich für Besitzer von Einfamilienhäusern. Die Abholung in Dietersdorf ist von Montag bis Freitag, jeweils 8 bis 12 Uhr und 12.30 bis 16.30 Uhr, möglich. Vor Ort kann je nach Verfügbarkeit ein Bagger bei der Beladung unterstützen. Verrechnet wird nach der gewogenen Differenz vom leeren und befüllten Kraftwagen. 500 Kilo sind frei, alles darüber wird je nach Menge vorgeschrieben. Der Preis pro Tonne liegt bei 57 Euro.

umweltverbaende.at

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.