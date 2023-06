Retzer Vorschüler erhielten Jausenboxen aus Zuckerrohr

Die Vorschulkinder der Kindergärten Retz I, Retz II, Unternalb und Obernalb erhielten ihre Jausenboxen für den Schulstart. Überreicht wurden diese in einer Abfallberatungseinheit gemeinsam mit Bürgermeister Stefan Lang und Abfallberaterin Stefanie Widerna.

In einer Klasse mit durchschnittlich 20 Kindern fällt schnell viel Abfall an. Dabei unterstützt der Abfallverband Hollabrunn seit über zehn Jahren mit einer Jausenbox für Erstklässler. Heuer werden die Jausenboxen erstmalig in den Kindergärten an die Vorschulkinder verteilt, damit für den Schulstart nichts mehr fehlt. Beinahe alle Kindergärten des Bezirks nehmen an der Aktion teil. Rund 400 Boxen werden bis Ende Juni im Rahmen einer Abfallberatungseinheit verteilt.

Jausenbox nicht in den Geschirrspüler stecken!

Die Jausenbox besteht aus Bio-Kunststoff, der zum größten Teil aus Zuckerrohrmaische – einem Nebenprodukt bei der Zuckerherstellung – entsteht. Das Zuckerrohr stammt aus kontrolliertem Anbau und wird in Österreich und Tschechien verarbeitet. Die Jausenbox ist frei von Gentechnik, Weichmachern und tierischen Inhaltsstoffen. Sie wurde ohne Melamin oder Formaldehyd hergestellt – das sind Kunststoffe, um das Material bruchfest zu machen. Auf Grund dieser nachhaltigen Herstellung ist die Jausenbox nicht für den Geschirrspüler geeignet.

Mit der kostenlosen Jausenbox des Abfallverbandes Hollabrunn können die Kinder ihre Jausenbrote sowie Obst einpacken. Dadurch lassen sich bis zu 34 Kilogramm Plastikverpackungsmüll, unter anderem Frischhalte- und Alufolien, pro Person in einem Jahr einsparen.

Foto: Stadtgemeinde Retz

Übrigens: Lediglich ein Drittel der insgesamt 300.000 Tonnen Plastikverpackungen in Österreich wird recycelt. Bis 2025 muss eine Recycling-Quote von 50 Prozent erreicht werden. „Ein wertvoller Beitrag ist es dabei auch, Leitungswasser aus wiederbefüllbaren Mehrwegflaschen zu trinken“, betont Widerna. „Das ist gesund und steigert die Konzentration in der Schule.“ Und: „Wenn das Wasser zu langweilig schmeckt, kann es mit Kräutern oder Obst geschmacklich verstärkt werden. Wer lieber Wasser mit Kohlensäure mag, kann es mit einem Wassersprudler aufspritzen.“