Abfallverband Hollabrunn ruft zum Frühjahrsputz auf

Ob Einzelperson, in der Familie oder in der Gruppe: Wichtig ist nur die Beachtung der aktuell gültigen Covid-19-Vorschriften, betont Angelika Büchler vom Abfallverband Hollabrunn. Mitmachen bei der Aktion "Wir halten Niederösterreich sauer" zahlt sich doppelt aus, wie Abfallverbandsobmann Andreas Sedlmayer erklärt: Mit der Teilnahme am Frühjahrsputz 2022 werde ein wertvoller Beitrag für die Gemeinde geleistet und diese ein Stückchen schöner gemacht. Wer sich auf der Homepage des Abfallverbandes Hollabrunn anmeldet, um orange Abfallsäcke, Handschuhe und Warnwesten zu erhalten, nimmt an einem Gewinnspiel teil.

Der Abfallverband Hollabrunn verlost unter allen Teilnehmern, die ein Foto von ihrer Sammelaktion hochladen, vier Genuss-Pakete. Diese bestehen aus einem Picknick-Korb mit Porzellangeschirr, einem 30-Euro-Einkaufsgutschein für regionale Spezialitäten und dem Koch.Kunst.Buch mit vielen saisonalen Rezeptideen zur Resteverwertung.

https://hollabrunn.umweltverbaende.at/

