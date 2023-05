Im Bezirk Hollabrunn soll es 13 Wertstoffsammelzentren geben

Andreas Sedlmayer ist nicht nur Bürgermeister in Haugsdorf, sondern auch Obmann des Hollabrunner Abfallwirtschaftsverbands, dem die 24 Gemeinden des Bezirks angehören. Der Verband lud zu einer feierlichen Rückschau samt Ausblick ins Verbandsgebäude in der Hollabrunner Znaimerstraße ein. Sedlmayer freute sich über „taffe und geschäftstüchtige Mitarbeiter“, die ihm zur Seite stehen. Darum stellte er die zehn Mitarbeiter der Verwaltung den Gästen vor. Ebenso wichtig seien natürlich die weiteren 13 Mitarbeiter im Außendienst.

Eine der Hauptaufgaben des Abfallverbands sei die Bewusstseinsbildung sowie Maßnahmen zu setzen, um Müll zu vermeiden. Außerdem stellt er die abfallwirtschaftliche Infrastruktur bereit, erfasst Siedlungsabfälle und übernimmt die Vorschreibung und Einhebung von Gebühren und Abgaben.

Von der „bösen Chemikerin“ zur Geschäftsführerin

Nach Sedlmayers Einführung übernahm Angelika Büchler das Wort. Sie ist seit dem Jahr 1999 Abfallberaterin, davor war sie „böse Chemikerin“, die Deponiewasser oder Klärschlamm analysierte. Sie folgte nach diversen Aus- und Weiterbildungen im Vorjahr Alfred Wunderer als Geschäftsführerin nach. „Obwohl ich schon eine alte Häsin bin, stehen wir vor großen Herausforderungen“, schildert Büchler etwa die Umstellung beim Gelben Sack.

Seit Beginn des Jahres werden hier alle Verpackungen außer Glas und Papier entsorgt. Das sorgte für eine Bewegung bei den Restmülltonnen: Von den großen 240-Liter-Tonnen gibt es nun 345 weniger, dafür aber 236 80-Liter-Restmülltonnen mehr. Die Anzahl der 120-Liter-Tonnen ist um 123 angestiegen. „Wir reden hier von einer Bewegung von mehr als 700 Stück in den ersten beiden Quartalen“, fasst Büchler zusammen.

Karton gehört nicht in die Altpapiertonne

Das Altpapier sinke dramatisch, weil viele Zeitungen online konsumiert werden, leer sind die Tonnen deswegen aber nicht: „Sie sind voll mit Karton und Verpackungen. Das gehört eigentlich ins Sammelzentrum.“

Ein großes Thema ist der Kunststoff. „Wir können unsere Kunden noch so viel informieren, gefragt ist die Wirtschaft“, meint die Abfall-Expertin, dass auf anderes Material bei der Produktion gesetzt werden sollte. Elektrogeräte sollten ebenfalls wieder so gebaut werden, dass man sie reparieren kann. „Einen alten Videorekorder konnte man mit einem Schraubenzieher aufmachen, das geht bei modernen Kaffeemaschinen nicht mehr“, hat Büchler dies im Selbsttest mit YouTube-Tutorial und extra gekauftem Spezial-Schraubenzieher versucht. „Es funktionierte trotzdem nicht.“

Ab 2025 gibt es Einwegpfand auf Getränkeflaschen und -dosen. „Wie das genau umgesetzt wird, weiß man noch nicht.“ Die Produkte, die im Supermarkt gekauft werden, seien nicht das Problem, aber: „Es müsste auch jede Imbissbude ihre verkauften Flaschen zurücknehmen“, erklärt Büchler, dass hier noch die Vorgangsweise fehlt.

13 Wertstoffsammelzentren für den ganzen Bezirk

Baulich hat der Abfallverband ebenfalls einiges zu tun: Derzeit gibt es im Bezirk sechs Wertstoffsammelzentren (WSZ), ein siebtes ist in Göllersdorf in Planung. „Mit der Vermessung sind wir fertig geworden, die Planungen laufen“, klärt die Geschäftsführerin über den Stand der Dinge auf.

Das Ziel ist, dass es für jeden Bürger ein WSZ im Umkreis von sieben Kilometern gibt. Konkret bedeutet das, dass es im Bezirk am Ende des Tages 13 WSZ geben wird. Errichtet werden sollen sie im Laufe der nächsten Jahre. „Gespräche werden derzeit geführt. Es braucht eine gute Planung und eine weise Umsicht mit allen Akteuren“, sagt Büchler auf NÖN-Nachfrage.

Generell sei es der Auftrag der Abfallberater, die Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung weiter zu forcieren. „Wir tun das, was wir schon 30 Jahre lang machen: Reden, reden, reden.“ Und auch wenn in diesem Bereich einiges zu tun ist, räumt Büchler ein: „Wir jammern hier im Vergleich zu anderen Ländern auf hohem Niveau“, sagt sie, dass es kaum noch illegale Deponien gebe. Was in der Zukunft zu tun ist, ist klar: „Wir wollen weiterhin unseren Standard verbessern.“

Um auf die Zukunftspläne anzustoßen, lud der Abfallverband noch zu kühlen Getränken, die Karl Riepl ausschenkte – außerdem servierte er einen kleinen Imbiss. Den genossen die Gäste im Hof bei strahlendem Sonnenschein.

