Spielplatz Obergrabern: Gemeinderat lehnte Initiativantrag ab

Werbung

„Jetzt ist es vorbei, jetzt wird gebaut“, sagte Wolfram Hitz nach der Gemeinderatssitzung in Schöngrabern. Als letzter Tagesordnungspunkt wurde nämlich ein Initiativantrag behandelt, den er ins Leben gerufen hatte. Es ging um den Erhalt der Bäume am Spielplatz in Obergrabern und darum, dort keine Bauplätze zu schaffen.

Wie berichtet, soll der Spielplatz im Zuge der Parzellierung um 90 Grad gedreht und außerdem auf 3.000 Quadratmeter vergrößert werden. Dort, wo der Spielplatz derzeit ist, soll Baugrund entstehen. Hitz will die wichtigen Schattenspender mit Blick auf die Klimakrise erhalten. Bürgermeister Herbert Leeb (ÖVP) sagte im NÖN-Gespräch, dass versucht wird, die Bäume umzupflanzen.

Obwohl es Streichungen von Unterschriften gab – weil der Unterzeichner nicht in Grabern wahlberechtigt ist oder weil „mehrfach mit einer Handschrift unterschrieben wurde“, wie Bürgermeister Leeb erklärte –, kamen genug zusammen, um den Antrag im Gemeinderat zu behandeln. Doch das Gastspiel war kurz. Wortmeldungen zu dieser Causa gab es nicht. „Immerhin gab es eine Zustimmung“, ist Hitz froh, dass wenigstens SPÖ-Gemeinderat Kurt Mayer für den Initiativantrag gestimmt hatte. Acht Mandatare enthielten sich bei der Abstimmung, sieben stimmten dagegen. Der Spielplatz wird also verlegt.





Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.