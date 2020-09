„Es war eine tolle Sache und freut mich, dass das so gut gelungen ist“, sagte Bürgermeister Alfred Babinsky am Montagvormittag mit Blick zurück aufs vergangene Wochenende: Am Hauptplatz ging bei freiem Eintritt – und in abgespeckter Form – der Hollabrunner Musiksommer über die Bühne.

Am Freitag spielte der Hollabrunner Paradekünstler Werner Auer mit seiner Band „Auers Erben“ erstmals seit 1995 wieder gemeinsam auf einer Bühne. Die Konzerttickets waren frühzeitig vergriffen. Am Samstag trat dann die heimische Cover- und Party-Band „Seven For Tea“ auf. Letztes Jahr hatte Stadtsaal-Betriebsleiter Helmut Schneider mit seinem Team geplant, das jährliche Kulturfestival aufgrund des Postleitzahljahres 2020 als großes Fest zu veranstalten. Nicht in der Alten Hofmühle, sondern am Hauptplatz und bei freiem Eintritt sollten an drei Tagen jeweils drei Bands auftreten. Anfang Februar sei die Organisation gestanden. Als einer der Haupt-Acts hätte Norbert Schneider gespielt.

Die Coronasituation hat eine abgespeckte Variante erfordert. Dafür habe man sich schließlich für die zwei Hollabrunner Gruppen entschieden. Die ursprünglich über 1.000 Sitzplätze wurden auf 650 reduziert und der Eintritt war nur mit Platzkarten möglich, die Tische waren für vier oder sechs Personen ausgelegt. „Ich möchte mich bei unserem Hauptsponsor, der Volksbank NÖ, bedanken, der uns in schwierigen Zeiten die Stange gehalten hat“, so Schneider.