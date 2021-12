Plan B für Retzer Advent

„Da der Lockdown zu Ende ist und die Gastro wieder öffnen kann, haben wir uns entschieden, den Adventmarkt doch zu machen. Wir haben gemerkt, dass viele Leute sich das wünschen“, erklärt Tourismusstadtrat und Organisator Daniel Wöhrer. Man wolle den Menschen in und um Retz die Möglichkeit geben, sich bei einem Punsch zu treffen und plaudern zu können. All das in einem möglichst Corona-sicheren Rahmen.

„Besser als im Freien geht es eigentlich nicht und wir hatten den Platz bereits so schön geschmückt“, meint Wöhrer. Der Markt findet von 17. bis 24. Dezember täglich ab 16 Uhr unter Einhaltung der 2G-Regel statt. Zusätzlich gibt es einen Christbaumverkauf.

Neben dem Adventmarkt wird es am 23. und 30. Dezember, jeweils ab 14 Uhr, einen „Mini-Genussmarkt“ geben. Zu Silvester gibt es außerdem eine spezielle Nachtwächter-Führung. „Wie bei der Führung vom 17. spaziert man auch hier durch die historische Stadt. Um Mitternacht wird dann am Rathausturm auf das neue Jahr angestoßen“, erzählt der Tourismusstadtrat und bittet um Anmeldung über das Tourismusbüro der Stadt Retz.