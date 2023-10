Theaterverein Hollabrunn: Das nächste „Vorhang auf“ muss warten

Es hätte ein tolles Jubiläum werden können. Und der Konjunktiv deutet es schon an, dass dem nicht so sein wird. Am 7. Oktober sollte der Hollabrunner Theaterverein anlässlich stolzer 75 Jahre Existenz mit Hugo von Hofmannsthals Komödie „Der Unbestechliche“ glänzen. Insgesamt fünf Vorstellungen waren im Stadtsaal bis Ende Oktober vorgesehen. „In einer Inszenierung mit großem Ensemble, bewährten wie neuen Kräften, will der Traditionsverein diesem besonderen Jubiläum gerecht werden und seinem Publikum für die langjährige Treue danken“, so die verheißungsvolle Vorankündigung.

„Wir müssen heuer leider pausieren“

Doch es sollte alles anders kommen. Schweren Herzens gab Gerhard Hofbauer die Absage der Termine bekannt. Denn, wie das ist im Leben so ist, kommt ja meist ein Unglück nicht alleine. So führte eine Vielzahl von individuellen Problemen zu der unausweichlichen Entscheidung: „Wir müssen heuer leider pausieren und unser treues Publikum auf das Jahr 2024 vertrösten.“ Man hätte zwar lieber zur Hofmannsthal-Premiere „Toi, toi, toi“ gewünscht, so gilt es einem allfälligen Comeback. Bis aufs nächste „Vorhang auf“, bleibt Hofbauer zuversichtlich.