Zu großes Risiko: Doch wieder kein Teufellauf in Hollabrunn

30. November 2019. Das Datum des letzten Teufellaufs in Hollabrunn. Heuer sollte, trotz der wieder schwieriger werdenden Rahmenbedingungen, das 20-Jahr-Jubiläum begangen werden. Organisatorisch freilich nicht unkompliziert, wie „Dionysos Pass“-Obmann Alex Rausch im NÖN-Gespräch bestätigte.

2.800 Tickets wurden aufgelegt. Zehn Perchten-Gruppen aus Tirol, Kärnten, der Steiermark und Niederösterreich waren angesagt. Doch die Resonanz hielt sich angesichts der dramatischen Corona-Situation in Grenzen. Man plante, den Freitag zu streichen. Am Wochenende nun die Entscheidung: "Wir haben echt alles probiert, aber wir riskieren einen großen finanziellen Schaden", verkündete Rausch die Absage.

